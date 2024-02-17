Полностью зачищенным населённый пункт пока не является. Но в процессе.

О том, что населённый пункт Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешёл под контроль ВС РФ, мы знаем на протяжении почти суток: именно тогда был практически сформирован авдеевский «котёл» для ВСУ, и именно тогда главком вооружённых сил Украины Сырский объявил о выводе войск из города для занятия позиций на более выгодных рубежах обороны. Минобороны России всегда сначала полностью убеждается в том, что этап боевых действий достигнут, и только после этого оповещает об этом широкую общественность. Поэтому только сейчас от МО РФ поступило официальное сообщение о взятии Авдеевки.

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Соответствующую информацию сегодня доложил глава ведомства Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Стратегическая важность Авдеевки заключалась в том, что это один из крупнейших и самых мощных укреплённых районов (оборонительных узлов) ВСУ на Донбассе, который представлял постоянную прямую угрозу Донецку. Сражение велось группировкой войск «Центр», командующим которой является генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Полностью Авдеевка ещё не зачищена: на момент информирования Шойгу Путина российские войска ещё проводят соответствующие мероприятия, но контроль над населённым пунктом уже установлен.

Согласно заявлению министра обороны России, группировка войск «Центр» продолжает наступление с целью установления суверенитета РФ над всей территорией ДНР в границах Донецкой области Украины.