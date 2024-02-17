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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком ВСУ Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки — город практически окружён ВС РФ
Видимо, не захотел снова прослыть Генералом-Котлом.

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Командование вооружённых сил Украины изо всех сил старалось не испортить с информационной точки зрения (военная точка зрения для действующих киевских властей была вторична с первых же дней) визит Зеленского в Германию, где он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Держать рубежи в Авдеевке было запредельно сложно, поскольку буквально только что, когда Зеленский уже заключил «гарантии безопасности» с Германией и Францией, новый главком ВСУ Сырский сообщил о выводе войск из данного населённого пункта-пригорода Донецка.

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Согласно комментарию Сырского, в целях сохранения жизней и здоровья военнослужащих было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки и последующем переходе к обороне на «более выгодных рубежах». Если вам показалось, что эти слова до боли похожи на аналогичные комментарии, которые давало Минобороны России осенью 2022 года при отходе из Харьковской области и Херсона, то вы не одиноки. Впрочем, чему удивляться? Сейчас только ленивый не в курсе того, что Сырский учился в Москве и вообще по происхождению, как говорят на Украине, «москаль». Отсюда и какие-никакие, но остатки советского/российского военного образования.

Подтвердил заявление Сырского и командующий группировкой «Таврия» генерал Тарнавский, заявивший, что в условиях тотального превосходства ВС РФ в огневой мощи (10:1, согласно заявлению генерала) данное решение является единственно правильным. По словам Тарнавского, ВСУ удалось не допустить окружения, то есть, выражаясь простым языком, избежать захлопывания крышки «котла».

Насколько это соответствует действительности, узнаем уже сегодня утром/днём. Также предельно понятно, что в то же время Авдеевка полностью перейдёт под контроль ВС РФ.

#россия #украина #политика #боевые действия
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