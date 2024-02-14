Дело важное, дело нужное.

Как говорят самолётостроители, создать планер (корпус) это половина дела; куда труднее сделать собственный двигатель, который сможет поднимать этот планер в воздух. Раньше, когда коллективный Запад ещё не совсем поехал крышей и был готов вести выгодное в первую очередь для него сотрудничество с Россией, отечественные самолёты Superjet-100 были отечественными лишь формально: ключевые элементы, как то авионика и двигатели, оставались импортными.

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О том, что в России требуется тотальное импортозамещение как минимум в наиболее важных и уязвимых отраслях, и в их число входит гражданская авиация, было понятно ещё задолго даже до событий 2014 года, не говоря уже о событиях 2022 года. Развивалось всё, впрочем, преступно медленно, но после того как Запад в одностороннем порядке по приказу из-за океана перерезал все экономические связи с РФ, процессы ускорились. Так, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящая в его состав Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к производству сверхпрочных лопаток из жаропрочных никелевых сплавов для двигателей ПД-8.

Данные двигатели будут устанавливаться на импортозамещённые версии ближнемагистральных гражданских самолётов Sukhoi Superjet-100, на которые вместе с МС-21, Ил-114 и Ту-214 возлагаются надежды отечественной гражданской авиации.

Согласно комментарию «Ростеха», сплавы, из которых на предприятии «ОДК-Сатурн» отливают лопатки для ПД-8, в дальнейшем могут использоваться при создании новых образцов газотурбинных двигателей.