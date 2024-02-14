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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдеп США опроверг сообщения о ведении в 2023 году переговоров с Россией по прекращению огня на Украине
Как говорится, хозяин — барин. Но чем дольше тормозите, тем хуже будут условия мира.

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Несколько часов назад в Сети с подачи агентства Reuters появилась информация о том, что российские ведомства якобы вели в 2023 году переговоры с США относительно заморозки украинского конфликта, и в ходе которых Вашингтон якобы отказался от российских предложений. Поскольку данный информационный вброс выставляет США как поджигателей войны, кем они, впрочем, и являются, Госдепу пришлось прокомментировать эти сообщения.

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Согласно комментарию представителей американского внешнеполитического ведомства, никаких переговоров между США и Россией касательно украинского конфликта не велось. Как следует из заявления Госдепа, Вашингтон придерживается позиции «Никаких переговоров по Украине без участия Украины».

Дополнительно в Госдепе подчеркнули, что Россия не демонстрирует никакой готовности к «реальным переговорам», а стремится лишь к «подчинению Украины». Следует напомнить, что под отсутствием готовности к «реальным переговорам» в США подразумевают совершенно справедливое и естественное нежелание России, по сути, подписывать капитуляцию, выводя войска со всей территории, которую США и Запад в целом воспринимают как Украину — включая Крым.

Предметные переговоры могут быть только на основании признания сложившихся реалий «на земле». Об этом неоднократно заявляли в Кремле.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
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