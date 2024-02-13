К вопросу о том, кто за мир, а кто за войну.

Москва изначально не хотела вооружённого конфликта с Украиной и не хотела полного разрыва всех отношений с коллективным Западом. Это предельно понятно из поведения российских властей на протяжении всего постсоветского периода отношений России и США с Евросоюзом. Специальная военная операция на Украине стала результатом того, что Москва оказалась загнана в угол, но даже в этой ситуации руководство страны пыталось максимально быстро разрешить кризис дипломатическим путём. Для этого проходил целый раунд переговоров, отводились войска от Киева, но всё тщетно: суверенитета Украина не имеет, как не имеют его и европейские «союзники» Соединённых Штатов.

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Сами же США вполне довольны текущим раскладом, в рамках которого подминают под себя Европу, попутно отрезая её от РФ: бесконечный конфликт Вашингтону выгоден. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на свои источники, из которого следует, что США не стали принимать предложение России о заморозке конфликта на Украине.

Как следует из материала Reuters, президент России Владимир Путин в прошлом году через ближневосточных медиаторов предложил закончить конфликт на тогдашней линии боевого соприкосновения. США же были непреклонны, и соглашаться на прекращение огня на таких условиях не стали. Примечательно, что Reuters совершенно не смущает, что Москва и Вашингтон обсуждали завершение кризиса на Украине без участия Украины.

В целом материал издания звучит странно: будто Reuters озвучил свои фантазии и выдал их за «инсайд» в Москве. Во-первых, заморозка кризиса на текущей линии боевого соприкосновения станет нарушением Конституции России, в которую новые регионы включены в своих административных границах; то есть, специальная операция не может закончиться до тех пор, пока суверенитет РФ не будет установлен над всей территорией государства. Во-вторых, заморозка конфликта не решает ни одной из поставленных перед спецоперацией задач, поэтому трудно себе представить, зачем России нужен такой расклад, и к какому политическому кризису приведёт окончание конфликта на таких нелепых условиях.

Из материала Reuters, впрочем, не следует, когда конкретно такое предложение было сделано. На сегодняшний день позиция российской власти максимально жёсткая: завершение конфликта может быть только в результате прекращения Западом поставок вооружений Украине и только на основании признания Киевом новых реалий. Проще говоря, Киев должен будет признать изменение территорий, политически решить проблему засилья в стране одиозной идеологии супрематизма и согласиться на неотчуждаемый нейтралитет. Его неотчуждаемость будет поддерживаться вооружёнными силами стран-гарантов, включая Россию.