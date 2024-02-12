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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск опроверг информацию о продаже России терминалов Starlink
Святая простота, однако.

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Последние пару дней западные масс медиа, играющие роль машин пропаганды, полностью повторяют украинские тезисы, не утруждаясь их проверкой даже несмотря на тот факт, что большинство поступающей из Киева информации касательно всего, что касается текущего вооружённого конфликта, в большей или меньшей степени ложь, разгоняют информацию о том, что в зоне боевых действий российские силы всё активнее применяют спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

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Технически это возможно: непосредственно на передовой Starlink примерно на глубину двадцати километров не различает, где территория Украины, а где территория, занятая ВС РФ, в результате чего добровольческие формирования, закупающие терминалы Starlink по разным каналам, а также получающие их в качестве трофеев, могут пользоваться услугами спутникового интернета.

Поскольку в западных медиа посыпались обвинения в адрес Илона Маска, то предприниматель решил опровергнуть эти «ложные новости», заявив, что «Насколько нам известно, терминалы Starlink не поставлялись в Россию напрямую или косвенно».

Понятно, что «насколько нам известно» — это весьма обтекаемая и слабая формулировка, учитывая, что установить место продажи и покупки данных терминалов вряд ли представляется возможным. Кроме того, Маск просто оправдался, напомнив о том, что официально Starlink в России не действует и, откровенно говоря, вряд ли когда-нибудь вообще будет действовать, и на то есть масса причин — от технических до юридических и политических. Фактически же, безусловно, терминалы в руки российских добровольческих формирований на Украине попадают: отрицать это бессмысленно, учитывая, что в самих таких формированиях факт использования Starlink и не скрывают.

#россия #украина #политика #боевые действия #spacex #starlink
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Данилов назвал «очень сложной» для ВСУ ситуацию в зоне боевых действий
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