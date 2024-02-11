Ситуация начинает носить системный характер, добавили в ГУР МО Украины.

На этой неделе в украинском сегменте Сети стали набирать обороты истерики в адрес Илона Маска за то, что на позициях ВС РФ на линии боевого соприкосновения стали всё чаще замечать терминалы спутникового интернета Starlink компании SpaceX. Формально в России Starlink не работает, но в зоне боевых действий, которую Starlink воспринимает как территорию Украины, система функционирует, и паспорт, как вы понимаете, не спрашивает.

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И если до сегодняшнего дня это были просто домыслы на основе снимков с разведывательных беспилотников, то сегодня факт наличия терминалов Starlink у российских войск в зоне конфликта подтвердил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По словам Юсова, случаи применения ВС РФ системы Starlink действительно зафиксированы, причём эти случаи становятся всё более частыми и уже начинают носить «системный характер».

В России, собственно, этого и не скрывают, отмечая разве что тот факт, что терминалы Starlink применяются не регулярными войсками, а добровольческими формированиями, которые самостоятельно закупают эти терминалы для использования на передовой. Безусловно, имеется и часть терминалов, захваченных в качестве трофеев.

Российские военные комментаторы неоднократно отмечали, что Starlink является самым грозным и проблемным для ВС РФ средством на вооружении ВСУ, поскольку позволяет управлять ударными беспилотными системами с высокой точностью и высоким откликом. Сейчас в РФ создаётся аналог Starlink — система «Сфера» — но пока что данный процесс нельзя назвать даже зачаточным. Тем временем покрытие Starlink уже охватывает всю Северную Америку, большую часть Южной Америки, всю Европу, Японию, а также Австралию.

В ближайшие годы Starlink распространится и на весь остальной мир, за исключением, понятное дело, государств, находящихся под незаконными американскими рестрикциями, плюс Китая. Поэтому сейчас максимально важно осуществить проект «Сфера», ведь интернет, как мы все смогли усвоить из конфликта на Украине, это не только мемчики и смешнявки, но и управление военной техникой и связь между подразделениями.