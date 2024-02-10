Понятно, что речь идёт о трофейных образцах, но всё же.

Для Соединённых Штатов конфликт на Украине выполняет три основных задачи. Во-первых, ослабляет (в реальности, конечно, наоборот, но в ослабление верят в Белом доме, и это важно) Россию, сковывая её действия и заставляя отвлекать ресурсы на силовое решение украинской проблемы. Во-вторых, через полное подчинение Европы лишает её суверенитета, а вместе с ним — промышленной базы и, как следствие, конкурентоспособности на мировом рынке, а конкурентов США не любят. Ну и в-третьих, позволяет избежать дорогостоящей процедуры утилизации пусть и бесконечно старой, но от этого не менее сложной военной техники, вместо этого отправляя её на поле боя, где её ожидает только один предельно предсказуемый и очевидный итог.

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Понимают ли всё это в Киеве — вопрос на данном этапе, к сожалению для Украины, открытый. Руководство страны, быть может, разумом положение государства и его роль во всей текущей заварушке и понимает, но озвучить это не может, поскольку слишком сильно увязло в зыбучих песках пропаганды и ложных нарративов. Украинское общество в значительной, если не в подавляющей степени, продолжает пребывать в приятном сознанию неведении, поэтому в украинских тематических группах в социальных сетях сегодня можно было заметить искреннее удивление и непонимание, почему на позициях ВС РФ оказались терминалы спутникового интернета Starlink компании SpaceX.

Понятно, что речь, скорее всего, идёт о трофейных «Старлинках» как о наиболее логичной версии происходящего, но, как нетрудно догадаться, Илон Маск как руководитель SpaceX сегодня целый день испытывает сильнейшую икоту.

С мест отмечают, что наиболее серьёзным и приносящим наибольшее количество проблем и головной боли оружием на вооружении ВСУ является именно Starlink. Да, технически это не оружие, а терминал спутникового интернета, но если конфликт на Украине нас чему-то и научил, то тому, что у кого больше дронов (управляемых в том числе через интернет), тому проще наступать самому и отбивать наступление противника. Ещё примерно год назад Илон Маск заявлял, что Starlink является чуть ли не единственным работающим средством связи в ВСУ: остальные уже к тому моменту были либо уничтожены ВС РФ, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.