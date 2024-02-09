В этом сомнений-то и нет.

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного в Вашингтоне, по всей видимости, не стала сюрпризом, как, впрочем, и для всех остальных, кто следили за этим политическим кризисом в Киеве, поэтому данное обстоятельство мало что меняет в общем уравнении Украины в текущем вооружённом конфликте с Россией. В конце концов, величие Залужного было на пустом месте раздуто в том числе и американскими СМИ, хотя никаких реальных побед даже на тактическом уровне, не говоря уж про оперативный и совсем не заикаясь про стратегический, у экс-главкома ВСУ не было даже в помине.

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Сейчас командовать вооружёнными силами Украины назначили генерал-полковника Александра Сырского, ранее занимавшего должность командующего сухопутными войсками ВСУ, и вот, относительно кадровых перестановок в киевском военном руководстве журналисты поинтересовались мнением Пентагона. А в американском военном ведомстве всё по этому поводу сравнительно спокойно: как отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, поддержка Украины со стороны США «постоянна», и смена военного руководства в Киеве на эту поддержку не повлияет.

На сегодняшний день поддержка Украины со стороны США «постоянна» на уровне нуля. Впрочем, не стоит тешить себя надеждами на то, что официальный Вашингтон после всего, что было сказано и, самое ужасное, сделано в рамках данного конфликта, просто возьмёт и откажется от этого инструмента ослабления России. Несколько часов назад компромиссный законопроект о «помощи» Украине всё-таки прошёл голосование в Сенате США после вала обрушившейся на сенаторов критики. Дальше дело за Палатой представителей, где пропихнуть этот законопроект будет гораздо сложнее, но всё-таки не невозможно.

Наконец, не забываем о том, что эстафету США в деле снабжения Украины с большим удовольствием перенимают страны ЕС. Впрочем, масштаб демилитаризации европейских арсеналов в ходе конфликта на Украине уже критический, о чём европейские функционеры говорят открыто, надеясь на возвращение Вашингтона к делу финансирования Киева и всех его безмерных хотелок.