Новый главком — Сырский.

Обновлено: Пока мы писали данную редакционную заметку, Зеленский опубликовал официальный «видосик», в котором подтвердил, что в руководстве ВСУ произошли изменения. Новым главнокомандующим вместо Валерия Залужного назначен генерал-полковник Александр Сырский, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками ВСУ.

Оригинал: На протяжении многих месяцев в Сети гуляли сведения о конфликте между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Офисом президента Украины. О том, что конфликт действительно имеет место, стало из вопиющего неповиновения Залужного, а также из его открыто политических комментариев. Последние пару недель ходят разговоры об отставке главкома ВСУ, и вот, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным.

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Из официального комментария Зеленского следует, что он поблагодарил Залужного за «два года защиты Украины». В рамках встречи было обсуждено «обновление» руководства вооружённых сил Украины, потому что, дескать «именно сейчас — время для такого обновления». Как добавил Зеленский, он предложил Залужному «и дальше быть в команде».

И вот данный комментарий и вызвал наибольшее количество вопросов у журналистов, а также, скорее всего, у граждан самой Украины. Что значит «быть в команде»? Теоретически, «в команде» можно быть и в Лондоне в статусе посла, отдав должность главкома ВСУ кому-то другому. Но ровно с той же вероятностью это может означать и то, что Залужный уже снят с должности главнокомандующего.

Одно точно: в Киеве очень боятся называть вещи своими именами, потому что авторитет Залужного в ВСУ пусть и бесконечно незаслуженно, но всё же крайне высок, и бытует мнение, что в случае официальной отставки генерала это приведёт к волнениям в и без того находящихся на нервах вооружённых силах Украины.