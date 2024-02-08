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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе не стали комментировать отставку Залужного, заявив, что это «суверенное право» Киева
И еле сдержались, чтобы не засмеяться.

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Сегодня в Киеве произошло то, что и должно было произойти на фоне всего происходящего сейчас как в военном, так и в политическом плане на Украине: отставка главкома ВСУ Валерия Залужного и его замена на экс-командующего сухопутными силами ВСУ Александра Сырского.

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Поскольку редкое кадровое решение в Киеве принимается без учёта мнения в Вашингтоне, логично было предположить, что и снятие Залужного тоже в той или иной степени было продавлено из-за океана. Впрочем, даже если это действительно так, то в Вашингтоне никто формально данный факт не подтвердит: так, спустя всего пару часов после отставки главкома ВСУ пресса поинтересовалась у заместителя пресс-службы Госдепа США Веданта Пателя, что в ведомстве думают по поводу кадровых перестановок в украинском командовании.

По словам Пателя, Киев волен принимать самостоятельные решения — это, дескать, «суверенное право» Украины, и ей данный вопрос и комментировать.

Следует понимать, что отставка главнокомандующего в период, когда на линии боевого соприкосновения у ВСУ дела как сажа бела — это способ переложить ответственность. Военное командование всегда подчинено политическому руководству страны, поэтому в отставку по итогам двух лет конфликта, которому не видно конца, и исход которого очевиден уже примерно всем, Зеленскому нужно было отправлять себя и всё своё правительство. Но, как мы понимаем, возвеличенный до уровня чуть ли не Черчилля наших дней Зеленский на такой шаг пойти не может, несмотря на то, что именно он, скорее всего, и спас бы государство от дальнейшего разрушения.

#украина #политика
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