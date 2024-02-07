Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск призвал арестовать лиц, угрожающих Такеру Карлсону из-за интервью с Путиным
Часть таких паяцев, увы, являются лицами неприкосновенными. В этом весь ужас.

реклама

Как недавно совершенно справедливо отметил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, коллективный Запад сейчас существует в режиме авторитарного либерализма, что, как вы прекрасно понимаете, ничего общего не имеет с теми либеральными ценностями, которые некогда на Западе воспевались и исповедовались. Поэтому вполне понятна паника, царящая сейчас в американских и европейских высоких кабинетах на фоне официально анонсированного американским независимым журналистом Такером Карлсоном интервью с президентом России Владимиром Путиным.

реклама

Интервью ещё даже не вышло, толком не ясно, что такого в нём скажет Путин, но на Западе уже начали клеймить Карлсона чуть ли не изменником, хотя, казалось бы, между США и Россией официальной войны нет, и американский журналист вправе взять интервью у главы российского государства. Доходит даже до прямых угроз. И вот, сегодня американский блогер Иан Майлс Чонг посоветовал Карлсону быть осторожнее, потому что в США очень громки голоса, призывающие к его аресту, в результате чего за свою принципиальность в поисках правды журналист может оказаться «следующим Джулианом Ассанджем».

Данную публикацию Чонга прокомментировал предприниматель и глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск, призвавший арестовать тех, кто угрожают Карлсону арестом.

Истерика в западных политических кругах вполне естественна: скорее всего, интервью Путина посмотрят десятки, если не сотни миллионов человек, причём в первую очередь именно на Западе, и в этом интервью будет много «базы» и российского видения текущей геополитической обстановки в мире, включая, конечно же, и кризис на Украине, что полностью выбьется из официальной информационной повестки, которую транслируют в США и Европе.

Что до Илона Маска, то несмотря на своё положение и нехватку свободного времени, предприниматель очень хорошо разбирается в предыстории украинского кризиса, прекрасно видит, куда и с какой скоростью дует ветер глобальных перемен, а также регулярно призывает к остановке кровопролития, что в первую очередь в интересах Украины.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #илон маск
+
Написать комментарий (0)
Белый дом признал, что ВС РФ наносят на Украине удары по военным объектам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
73
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
69
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
190
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
19
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
5
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
96
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
61
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
2
Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки
1

Сейчас обсуждают

Izi Free
02:44
Если играешь в 4к или пс 3 или эмулятор нинтендо зельду 16 гб мало очень но для 1080p хватит зависимости от игры, даже гугл браузер открытыми тремя страницами жрет почти 8 гб на винде 11 у меня и поч...
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Александр
02:44
О-о, я не один, увидевший Спираль! ))
В России создадут отечественный аналог App Store с приложениями для iPhone
Тилька Шмидт
02:42
Ни кто! Пиз_дешь все это! Дек на 3-4 головы выше конкурентов. И главное его преимущество, это операционная система которая творит чудеса. Конкуренты идиоты, ни как не могут понять, что главное в порта...
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
Стас Рощин
02:34
Знакомство с видеокартами АМД началось несколько лет назад, около 5 где-то. Первой была r7 370 картой был доволен, но вышли артефакты, скорее всего запустился майнинг из-за сторонних программ, которые...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Skolzyashiy
02:30
"игра уже доступна". Опять чатжпт глючит? Только трейлер вышел, алё
Появился новый трейлер игры "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2"
Илья Ковалёвъ
01:59
Я где-то уже видел похожие статьи, только где ... :D
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
32Влад32
01:28
Серьезно?
Reuters: Турецкая компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar через год построит завод на Украине
Черный Джонни
01:27
Автор наглый внушатель своего красного дерьма на рынке. Пускай сам сидит играет в окошке в 30 кадров!
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
32Влад32
01:26
- Подсудимый, это вы взорвали газопровод? - Нет. - На нет и суда нет.
СМИ: Швеция намерена приостановить расследование диверсий на «Северных потоках» из-за отсутствия подозреваемых
32Влад32
01:24
Они знают как защититься от "Сармата"!
Стариков: Уволить Залужного легко, но после отстранения генерала Украина рискует потерять ещё больше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем