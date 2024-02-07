Часть таких паяцев, увы, являются лицами неприкосновенными. В этом весь ужас.

Как недавно совершенно справедливо отметил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, коллективный Запад сейчас существует в режиме авторитарного либерализма, что, как вы прекрасно понимаете, ничего общего не имеет с теми либеральными ценностями, которые некогда на Западе воспевались и исповедовались. Поэтому вполне понятна паника, царящая сейчас в американских и европейских высоких кабинетах на фоне официально анонсированного американским независимым журналистом Такером Карлсоном интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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Интервью ещё даже не вышло, толком не ясно, что такого в нём скажет Путин, но на Западе уже начали клеймить Карлсона чуть ли не изменником, хотя, казалось бы, между США и Россией официальной войны нет, и американский журналист вправе взять интервью у главы российского государства. Доходит даже до прямых угроз. И вот, сегодня американский блогер Иан Майлс Чонг посоветовал Карлсону быть осторожнее, потому что в США очень громки голоса, призывающие к его аресту, в результате чего за свою принципиальность в поисках правды журналист может оказаться «следующим Джулианом Ассанджем».

Данную публикацию Чонга прокомментировал предприниматель и глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск, призвавший арестовать тех, кто угрожают Карлсону арестом.

Истерика в западных политических кругах вполне естественна: скорее всего, интервью Путина посмотрят десятки, если не сотни миллионов человек, причём в первую очередь именно на Западе, и в этом интервью будет много «базы» и российского видения текущей геополитической обстановки в мире, включая, конечно же, и кризис на Украине, что полностью выбьется из официальной информационной повестки, которую транслируют в США и Европе.

Что до Илона Маска, то несмотря на своё положение и нехватку свободного времени, предприниматель очень хорошо разбирается в предыстории украинского кризиса, прекрасно видит, куда и с какой скоростью дует ветер глобальных перемен, а также регулярно призывает к остановке кровопролития, что в первую очередь в интересах Украины.