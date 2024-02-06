«Вы должны знать больше», — справедливо отметил журналист.

Несколько дней назад американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву. Понятно, что журналисты такого калибра просто так в столицу России, учитывая исторический период, в который мы все живём, не приезжают: скорее всего, у Карлсона и его команды была куда более веская причина приехать в Москву, чем просто посмотреть на столицу самого санкционированного Западом государства за всю историю человечества и посмотреть на спектакль в Большом театре. В общем, наиболее логичные домыслы оправдались: сегодня Карлсон официально заявил, что находится в Москве с целью интервьюирования Владимира Путина.

реклама

По мнению Карлсона, американский и западный обыватель в целом совершенно не в курсе причин, повлекших за собой вступление России в конфликт на Украине, а информация, которую основные западные СМИ скармливают своим читателям, зрителям и слушателям, не является объективной. Карлсон считает, что американцы, которые в значительной степени оплачивают этот кризис, который полностью меняет мироустройство, имеют право знать, что о нём (кризисе) думает другая сторона — в данном случае Россия в лице её высшего политического руководства.

Журналист отметил, что западные СМИ регулярно берут интервью у президента Украины Владимира Зеленского, сделав из него что-то вроде «человека-бренда», и подавая историю текущего кризиса исключительно с украинской точки зрения. По законам журналистики это, справедливо добавил Карлсон, обычная государственная пропаганда, призванная внушить обществу правильность решения правительства о финансировании конкретной стороны конфликта.

Карлсон добавил, что он не призывает своих зрителей слепо соглашаться с тем, что скажет президент России в ходе интервью, а просто рекомендует хотя бы это интервью посмотреть, сделав из него свои выводы. Когда это интервью выйдет, пока неизвестно, но на момент публикации видеоролика Такер Карлсон заявил, что запись интервью состоится «скоро». Согласно комментарию журналиста, Илон Маск пообещал, что это интервью не будет удалено с платформы X (Twitter); на другие, «менее принципиальные» западные социальные сети, справедливо добавил Карлсон, такой надежды нет.