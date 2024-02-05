Но выводы из ситуации президент Украины опять делает неправильные.

Западная, а за ней и украинская пресса уже теряются в вариантах, как бы подать текущее положение в зоне российско-украинского конфликта как что-то хотя бы нейтральное. На фоне всего происходящего словарь «новояза» пополняется такими терминами, как «тупик» и даже «патовая ситуация». Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в рамках интервью итальянской прессе назвал происходящее «застоем».

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И хотя мы прекрасно понимаем, что никаким застоем текущее положение дел в зоне специальной военной операции не является, поскольку ВС РФ полностью перехватили инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а на большинстве её участков осуществляют пусть и медленное и почти незаметное, но всё же продвижение, в Киеве ситуацию пытаются выставить именно как «тупиковую».

Кроме того, Зеленский всё также демонстративно отказывается делать из происходящего правильные выводы. По мнению президента Украины, текущая ситуация связана с задержками в поставках западных вооружений. Заметьте: опять виноват кто-то другой, но только не командование ВСУ и не политическое руководство Украины в целом во главе с самим Зеленским, которые упорно не хотят принимать единственно верные решения и не готовы признать объективную реальность.

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В том же интервью Зеленский заявил, что задумывается о замене целого ряда руководящих лиц страны. Почему это должно что-то изменить, учитывая, что проблема всеобъемлющая и заключается в постоянно растущем превосходстве ВС РФ и критической зависимости ВСУ от западной милости, вопрос, который в Киеве никто задать не осмелится.