Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал «застоем» текущее положение дел в зоне конфликта
Но выводы из ситуации президент Украины опять делает неправильные.

реклама

Западная, а за ней и украинская пресса уже теряются в вариантах, как бы подать текущее положение в зоне российско-украинского конфликта как что-то хотя бы нейтральное. На фоне всего происходящего словарь «новояза» пополняется такими терминами, как «тупик» и даже «патовая ситуация». Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в рамках интервью итальянской прессе назвал происходящее «застоем».

реклама

И хотя мы прекрасно понимаем, что никаким застоем текущее положение дел в зоне специальной военной операции не является, поскольку ВС РФ полностью перехватили инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а на большинстве её участков осуществляют пусть и медленное и почти незаметное, но всё же продвижение, в Киеве ситуацию пытаются выставить именно как «тупиковую».

Кроме того, Зеленский всё также демонстративно отказывается делать из происходящего правильные выводы. По мнению президента Украины, текущая ситуация связана с задержками в поставках западных вооружений. Заметьте: опять виноват кто-то другой, но только не командование ВСУ и не политическое руководство Украины в целом во главе с самим Зеленским, которые упорно не хотят принимать единственно верные решения и не готовы признать объективную реальность.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В том же интервью Зеленский заявил, что задумывается о замене целого ряда руководящих лиц страны. Почему это должно что-то изменить, учитывая, что проблема всеобъемлющая и заключается в постоянно растущем превосходстве ВС РФ и критической зависимости ВСУ от западной милости, вопрос, который в Киеве никто задать не осмелится.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Белом доме заявили, что США не вмешиваются в кадровые решения на Украине
Зеленский заявил, что размышляет о замене «ряда руководящих лиц» Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
35
Что меня раздражает в современных мониторах
70
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
45
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
6
Украина получает серийный GLSDB
3
МК-1: Воздушный крейсер в небе
3
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
84
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5

Сейчас обсуждают

Борис Дайтер
01:18
Не, не плохо, как всегда ложь и распил. Развод патриолохов.
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
daem0ns
01:17
отличное устройство для смены руководства. Верёвка называется, работает на любом столбе или берёзе. Заменяемые руководители не жалуются и вполне довольны!!!! LOL
Зеленский заявил, что размышляет о замене «ряда руководящих лиц» Украины
Борис Дайтер
01:16
Конечно, весь мир дебилы, они одни умные!
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
marmalade
01:16
бумер впервые узнал что книги оч редко совпадает по содержанию с фильмами
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
REY_B_
01:15
Вопрос что даже -10%, это не "сольёт", а лишь "уступит". DDR5 фуфло маркетинговое, переходить на неё ради жалких 10%, ну не смешите! Пересидеть на таком конфиге до DDR6 вполне возможно.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
REY_B_
01:06
Поддерживаю - под предотоповую видяху процессор надо менять. Сам поменял 3600 на 5800X3D, и разница 2,5К заметна. Прежде всего стало намного плавнее. Если это просто воткнуть более мощный порц, а стар...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Рома Вязин
00:43
Так там процессы синхронизированы с временем, винда позволяет иметь малую погрешность от 1 часа до 1 месяца, но большая разница аш в 10000 год приведёт к невозможности синхронизировать процессы, это о...
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
Игорь Быков
00:41
Ну нвидия не из за жадности генерацию только на 4000 линейке сделали явно, там тензорные ядра 3 поколения нужны для корректной работы, вот и все. Ну не могут хомячки это как данность принять, всегда ...
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
Игорь Быков
00:38
А на 4090 можно нативную генерацию dlss 3 врубить, которая еще больше даст буст и без артефактов.
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
Дамир Якбаров
00:32
Винтовки Мосина или Маузера тоже позопрошлого века, но в умелых руках смертоносное средство.. Если умеете обращаться с арбалетом или луком, пусть и древним как мир, убьёте в любом случае... В надлежащ...
Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем