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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что размышляет о замене «ряда руководящих лиц» Украины
Начать можно, например, с себя.

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В Киеве продолжается поиск вариантов, при которых можно как можно более безболезненно (хотя полностью безболезненно в любом случае не удастся) для морального духа украинского общества осуществить замену главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Генерал, у которого западные СМИ беспричинно развили звёздную болезнь, справедливости ради, уже давно и сильно тянет одеяло на себя, хотя формально является подчинённым по отношению к президенту Зеленскому, поэтому в условиях вооружённого конфликта неуправляемый главком, по всем законам, должен быть заменён.

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И вот, по всей видимости, решение уже принято, но пока что в Киеве его маринуют и придумывают, как бы получше его подать. Так, сегодня в очередном интервью западной прессе президент Зеленский заявил, что «размышляет» о том, чтобы осуществить замену «ряда руководящих лиц» государства. Непосредственно фамилию Залужного президент Украины не произнёс, но все, кто хотя бы минимально следят за текущим кризисом, понимают, о ком идёт речь.

Из комментария Зеленского следует, что одним Залужным замена украинского управленческого аппарата не ограничится: заменят ещё кого-то, хотя примерно понятно, что к качественному изменению положения Украины эти перемены мест слагаемых не приведут — сумма останется той же.

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Напомним, что на днях главком ВСУ позволил себе резкий комментарий в западной прессе относительно политического руководства Украины, чем явно продемонстрировал свои политические амбиции. Типичная звёздная болезнь, возникшая на фоне того, что западная пресса возвеличила Залужного, за спиной которого нет никаких реальных военных успехов, до уровня чуть ли не лучшего военачальника современности.

#украина #политика #психиатрия
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