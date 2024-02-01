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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Залужный в статье для CNN раскритиковал киевскую власть и признал преимущество ВС РФ в военных возможностях
Главком ВСУ уходить с миром не собирается. В этом вся украинская власть — создавать шоу, платя за него высшую цену и при этом пряча собственных детей на Западе.

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В Киеве продолжаются «дворцовые интрижки», которые неизбежно к чему-то да приведут. Насколько эти «интрижки» полезны для России, учитывая, что в рамках гипотетического очередного государственного переворота никого вменяемого к власти на Украине всё равно не придёт, вопрос открытый. Тем не менее, конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Офисом президента продолжает набирать обороты, и сегодня свой шаг сделал командующий украинской армией.

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В статье для американского издания CNN Залужный выступил с критикой украинских институтов власти, неспособности «санкционного режима» обеспечить коллапс российской военной машины, а также с признанием о том, что ВС РФ обладают «значительным преимуществом» как в человеческом ресурсе, так и в огневой мощи.

При этом Залужный дополнительно раскритиковал киевскую власть за то, что принятые ею решения привели к сокращению военного производства, из-за чего Украина стала критически зависима от военной помощи от «союзников», и что без «непопулярных мер» восстановить боеспособность ВСУ не удастся.

К единственно правильному выводу из всего вышесказанного, а вывод простой — конфликт надо заканчивать и садиться с Москвой за стол переговоров, пока ещё есть, о чём вообще говорить — Залужный, впрочем, не приходит. Вместо этого он заявляет, что конфликт на Украине уникальный, и что ВСУ будут продолжать к нему адаптироваться, пытаясь скомпенсировать свои слабости условной смекалкой.

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По замыслу Залужного, в 2024 году Украине и «союзникам» надо выполнить три поставленных задачи: во-первых, создать систему обеспечения вооружённых сил высокотехнологичными средствами, во-вторых, внедрить «новую философию обучения», подразумевающую ограничения в средствах, и, наконец, в-третьих, как можно быстрее максимизировать «новые боевые возможности». Проще говоря, главком ВСУ прямым текстом признаёт, что украинская армия и её западные спонсоры выдыхаются по всем параметрам, но сдаваться Киев при этом не станет. Нечто похожее Залужный писал в колонках для западных СМИ ещё несколько месяцев назад, когда стал очевиден провал «контрнаступления» ВСУ: тогда главком призывал Запад предоставить Украине, по сути, научно-фантастические системы вооружений, ведь только так Киев сможет выйти из этого сражения победителем. С каким ощущением данную статью в CNN должны читать граждане Украины, над которыми висит Дамоклов меч мобилизации, можно только догадываться.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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