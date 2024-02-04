Не путать с полностью построенным с нуля бортом. Это, скорее, капитальный ремонт с сохранением планера.

Как известно, после ухода Boeing и Airbus с российского рынка, что их в ущерб собственным корпоративным интересам вынудили сделать соответствующие правительства, перед Россией встала серьёзная задача: обеспечить в дальнейшем парк гражданской авиации полностью отечественными самолётами. Задача непростая: по сути, возродить уничтоженную при прямом содействии западного капитала отрасль. И если осознание данной необходимости пришло к российскому руководству ещё задолго даже до первых незаконных антироссийских санкций, введённых в 2014 году, то после всего, что случилось в 2022 году, эта необходимость стала носить экзистенциальный характер.

реклама

На сегодняшний день надежды отечественной гражданской авиации возлагаются на пять самолётов: МС-21, «Суперджет» SSJ-New, Ил-114, Ил-96-400М, а также Ту-214. Вот о последнем и пойдёт речь в рамках текущей заметки. Помимо сборки новых лайнеров масштабному капитальному ремонту подвергаются и уже ранее существовавшие самолёты данного типа. Так, первый полностью обновлённый Ту-214 сегодня совершил первый коммерческий рейс с пассажирами на борту, и приземлился в аэропорту города Сочи.

Согласно комментарию входящей в состав «Ростеха» Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), конкретно герой данной заметки прошёл полный капремонт, который включал в себя замену двигателей, обновление салона и замену целого ряда комплектующих на более современные.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данном этапе масштабы выпуска гражданских авиалайнеров в России ничтожно малы относительно требований отечественного рынка, ведь, во-первых, в перспективе российскими самолётами надо будет полностью заместить постепенно выходящие из эксплуатации «Боинги» и «Эйрбасы», а во-вторых, численность бортов в стране в целом необходимо увеличивать для обеспечения стабильного и регулярного авиасообщения между городами. Так что загрузка авиастроительной отрасли — это план на ближайшие десятилетия, и это как минимум.