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Последние несколько дней по тому сегменту Сети, который ещё следит за событиями вокруг Украины, и в основном это, справедливости ради, Рунет, поскольку на Западе до Украины по причине огромных экономических и политических проблем уже давно никому из широкой общественности нет никакого дела (о чём свидетельствует даже статистика запросов в Google), гуляет любопытная информация касательно кадровых перестановок в киевском военном руководстве.
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Формально украинские власти смещение главкома ВСУ Валерия Залужного не подтверждают, но последние действия генерала, да и в целом информационная накачка свидетельствуют о том, что в ближайшее время отставка всё же произойдёт. И вот, авторитетный американский журналист Сеймур Херш, между прочим обладатель Пулитцеровской премии, а также автор нашумевшего журналистского расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», из-за которых Германия теперь надолго, если не навсегда, лишена доступных энергоносителей и, как следствие, конкурентоспособной промышленности, со ссылкой на свои источники назвал причину грядущей отставки Залужного.
По словам Херша, это связано с тем, что главком ВСУ якобы осуществлял «тайные» переговоры с западными кураторами Украины о том, чтобы реализовать прекращение огня, а затем и вовсе закрыть вопрос вооружённого конфликта. Как отметил журналист, не все в Вашингтоне являются «ястребами» с налившимися кровью глазами: многие реалистично смотрят на то, что происходит на Украине, и даже, дескать, поприветствовали инициативу Залужного.
Политическое руководство Украины же, отметил Херш, не готово идти на такой шаг, поэтому стремится заменить главкома ВСУ на идеологически правильного кандидата. Следует помнить, что хоть Сеймур Херш и является авторитетным журналистом, но не все его материалы нужно воспринимать как истину в последней инстанции. В конце концов, не так давно Херш публиковал материал, в котором, ссылаясь на некие источники, заявлял, что Россия якобы готова обсудить окончание украинского конфликта и даже согласна на вступление Украины в НАТО — правда, в сильно уменьшенных размерах. Впоследствии все высокопоставленные российские руководители опровергали эти сведения, отмечая, что переговоры сегодня могут быть только на российских условиях, и вступление Украины в Североатлантический альянс этим условиям прямо противоречит.