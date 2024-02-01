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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС назвал условия, при которых предоставит Украине согласованные 50 млрд евро
Ну, сделают вид, что эти условия на Украине соблюдаются. Делов-то. Когда выгодно, признают какую угодно чушь.

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Сегодня Евросоюз предсказуемо согласовал выделение для Украины финансовой «помощи» в размере 50 миллиардов евро в течение четырёх лет. Мы сейчас не будем рассуждать на тему того, насколько это мало в текущих украинских реалиях с полностью дисфункциональной экономикой, и что четыре года Киеву в его нынешней форме сейчас никто уже не гарантирует. Важно другое: 33 миллиарда из этих 50 — это кредиты, которые Украине каким-то образом придётся возвращать, да и условия Евросоюз всё-таки не постеснялся поставить.

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Условия, впрочем, комичные. Согласно комментарию Евросовета, условием для оказания европейской поддержки Украине будет продолжение соблюдения Киевом «демократических» механизмов, в том числе верховенство закона, уважение прав человека, включая меньшинства, а также построение многопартийной парламентской системы. Понятно, что в современной Украине ничто из этого не соблюдается, но ровно также понятно и то, что ЕС, который пока ещё видит на Украине свой геополитический интерес, готов закрыть на это глаза.

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Согласно открытым сведениям, только боевые действия обходятся Киеву в 5 миллиардов евро ежемесячно, а согласованная сегодня «помощь» Евросоюза — это примерно 1 миллиард в месяц. Понятно, что без США европейские страны тянуть эту бездонную бочку, в которую сколько ни вложи, всё равно будет мало, не в состоянии, и сегодня мы в очередной раз это увидели. Подтверждается сей факт тем, что большая часть выделенных средств — это именно кредиты, а не прямая безвозмездная «помощь». А кредиты, как известно, надо будет возвращать. Под какие проценты, под какие гарантии — всё это пока тайна за семью печатями, хотя гражданам Украины, которые намереваются оставаться в стране после окончания кризиса, об этом следует думать уже сейчас: Запад за своими деньгами обязательно придёт.

#украина #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз #психиатрия
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