Премьер Венгрии Орбан пошёл на попятную, а это значит, что Венгрию не ждёт ничего хорошего. Перед функционерами Евросоюза никогда нельзя демонстрировать слабину.

После того как в Евросоюзе всерьёз заговорили о том, чтобы максимально жёстко «наказать» Венгрию за её «неколлективную» позицию по оказанию «помощи» Украине (напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан был категорически против выделения безумных средств в бездонную украинскую яму, справедливо заявляя, что это ничего не изменит, ну, кроме дальнейшего ухудшения уровня жизни европейцев и затягивания украинского кризиса), стало предельно очевидно, что перед венгерским премьером два выхода: приемлемый, с позиции силы, ну или же подчиниться требованиям.

реклама

К сожалению, Орбан выбрал второй вариант, поэтому сегодня функционеры Евросоюза с радостью объявили о том, что 50 миллиардов евро в течение четырёх лет будут идти не на субсидии взлетевших цен на топливо и электроэнергию для сельхозпроизводителей и промышленников, а на поддержание спадающих украинских штанов.

Содействие Киеву будет отнюдь не безвозмездным: из согласованных 50 миллиардов евро Украине придётся каким-то образом и в каком-то виде вернуть как минимум 33 миллиарда — именно такая сумма обозначена Еврокомиссей в виде кредитных денег для Украины. Остальные 17 миллиардов — это непосредственно гранты. По структуре «помощи» видно, что лишних денег непосредственно в бюджете ЕС нет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Политологи и эксперты заявляли, что наиболее правильным с точки зрения Венгрии и венгерских интересов действием для Виктора Орбана стал бы вынос шантажа Евросоюза на обсуждение в Генассамблею ООН, но, к сожалению, сделано было то, что сделано: венгерский премьер проявил слабость, а этого в реалиях ЕС делать ни в коем случае было нельзя — теперь Будапешт будут продавливать и дальше, поскольку поняли, что можно, и ничего за это не будет, а следом могут перейти к шантажу Словакии. Как мы уже неоднократно отмечали, без коллапса Евросоюза как наднационального объединения разговаривать России с государствами Старого Света совершенно не о чем. Объединение абсолютно враждебное, готовое даже само себя в расход пустить, лишь бы насолить Москве, и не скрывает этого.