Если численность действительно такая, то зачем тогда повальная мобилизация?

Информация о численности ВСУ будет зависеть от того, кто эту информацию озвучивает. Президент Украины Владимир Зеленский, например, уверен в том, что на сегодняшний день в вооружённых силах Украины числятся 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) человек, о чём заявил в очередном интервью западной прессе. Зеленский не стал уточнять, сколько из этих 880 тысяч военнослужащих являются непосредственно штурмовиками, артиллеристами, танкистами, операторами дронов и так далее, а сколько обеспечивают работу первых, то есть, являются «водителями и поварами», но логично предположить, что вторая часть значительно больше по численности.

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Действующий президент Украины любит большие и круглые цифры (миллион дронов, миллиард деревьев, миллион солдат), поэтому заявил сегодня о том, что у Украины «миллионная армия», что, учитывая крайне ограниченный украинский человеческий ресурс (Зеленский, в частности, верит в то, что сейчас на Украине проживают 30 миллионов человек), весьма серьёзный показатель.

Безусловно, верить Зеленскому на слово не стоит, поскольку если предоставляемая им информация правдива, то становятся совершенно непонятны попытки продавить законопроект о мобилизации социальных групп, которые ранее даже не рассматривались. Но даже если статистика президента Украины верна лишь на одну треть, то это всё равно огромное количество. Учитывая скорость, с которой продвигаются ВС РФ в рамках ведения данного конфликта на истощение, такого количества достаточно, чтобы замедлять весь процесс. Вопрос лишь в том, чем эти сотни тысяч военнослужащих экипировать, какой техникой их снабжать и за чей счёт выплачивать им заработные платы. США от этого процесса отстраняются, сваливая всё на якобы конфликт в Конгрессе, у Европы соразмерных возможностей в принципе нет, а сама по себе Украина без чужой помощи значит крайне мало.

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Тем временем с российской стороны в зоне специальной военной операции, согласно официальным сведениям, находятся 600 000 (шестьсот тысяч) военнослужащих.