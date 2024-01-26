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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин назвал численность войск, находящихся сейчас в зоне спецоперации
Примерно втрое больше, чем было в момент её начала.

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Ещё когда специальная военная операция только начиналась, численность войск, выделенных для её реализации (по разным оценкам, от 90 до 200 тысяч человек), многими экспертами и аналитиками совершенно справедливо оценивалась как недостаточная для проведения масштабной общевойсковой операции на столь большой протяжённости линии боевого соприкосновения. Один только этот факт свидетельствовал о том, что российское политическое руководство не планировало «захватывать Украину», а стремилось принудить официальный Киев к мирному соглашению на требуемых Москве условиях.

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В конечном счёте почти реализованный план «А» был сорван при прямом вмешательстве тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона, и стала очевидна необходимость перехода к плану «Б» — военно-техническому решению поставленных перед специальной военной операцией задач. Поскольку изначально выделенных для этой задачи войск было явно недостаточно, «дыры» стали затыкать бойцами ЧВК «Вагнер», а осенью 2022 года и вовсе была объявлена частичная мобилизация. С тех пор, учитывая шоковый эффект, который эта частичная мобилизация возымела в российском обществе, ведётся конфликт на истощение, а войска пополняются за счёт добровольцев и контрактников, которых только за прошлый год записалось на службу более полумиллиона человек.

И вот, на сегодняшний день численность вооружённых сил, делегированных в зону специальной операции, составляет более 600 000 (шестисот тысяч) человек. Соответствующей информацией поделился сегодня президент России Владимир Путин. Глава государства не стал уточнять, сколько конкретно из этих шестисот тысяч — это непосредственно члены боевых подразделений, а сколько выполняют тыловое обеспечение.

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Неизвестно, достаточно ли этой численности для проведения наступательных операций, но то, что линия фронта была стабилизирована, и после отражения «наступа» ВСУ сейчас начался пусть и медленный, но всё же настоящий «контрнаступ» ВС РФ, это сегодня никем уже не оспариваемый факт.

#россия #украина #политика #боевые действия
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