Примерно втрое больше, чем было в момент её начала.

Ещё когда специальная военная операция только начиналась, численность войск, выделенных для её реализации (по разным оценкам, от 90 до 200 тысяч человек), многими экспертами и аналитиками совершенно справедливо оценивалась как недостаточная для проведения масштабной общевойсковой операции на столь большой протяжённости линии боевого соприкосновения. Один только этот факт свидетельствовал о том, что российское политическое руководство не планировало «захватывать Украину», а стремилось принудить официальный Киев к мирному соглашению на требуемых Москве условиях.

реклама

В конечном счёте почти реализованный план «А» был сорван при прямом вмешательстве тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона, и стала очевидна необходимость перехода к плану «Б» — военно-техническому решению поставленных перед специальной военной операцией задач. Поскольку изначально выделенных для этой задачи войск было явно недостаточно, «дыры» стали затыкать бойцами ЧВК «Вагнер», а осенью 2022 года и вовсе была объявлена частичная мобилизация. С тех пор, учитывая шоковый эффект, который эта частичная мобилизация возымела в российском обществе, ведётся конфликт на истощение, а войска пополняются за счёт добровольцев и контрактников, которых только за прошлый год записалось на службу более полумиллиона человек.

И вот, на сегодняшний день численность вооружённых сил, делегированных в зону специальной операции, составляет более 600 000 (шестисот тысяч) человек. Соответствующей информацией поделился сегодня президент России Владимир Путин. Глава государства не стал уточнять, сколько конкретно из этих шестисот тысяч — это непосредственно члены боевых подразделений, а сколько выполняют тыловое обеспечение.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Неизвестно, достаточно ли этой численности для проведения наступательных операций, но то, что линия фронта была стабилизирована, и после отражения «наступа» ВСУ сейчас начался пусть и медленный, но всё же настоящий «контрнаступ» ВС РФ, это сегодня никем уже не оспариваемый факт.