Учитывая, что текущий конфликт — это в основном конфликт дронов, такие системы должны стоять на каждой технике.

Специальная военная операция на Украине изменила представление многих о современном вооружённом конфликте высокой интенсивности. Мало кто мог себе предположить, что именно СВО станет пионером «беспилотной войны», когда дроны в колоссальных количествах применяются как для разведки, так и непосредственно для нанесения ударов. Но где «меч», там обязательно должен быть и «щит», и сегодня этим «щитом» в первую очередь являются системы радиоэлектронного подавления.

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Так, о том, что применяемые в зоне спецоперации танки Т-80БВМ оснащены комплексами «Волнорез» для радиоэлектронного подавления беспилотников, сообщили сегодня в Минобороны России. Согласно комментарию командира танковой роты, у которого брали интервью военные корреспонденты МО РФ, «Волнорез» значительно повышает живучесть танка в условиях засилья дронов.

Насколько всеобъемлющим является оснащение Т-80БВМ системами «Волнорез», неизвестно. Равно как неизвестно и то, оснащаются ли этими комплексами другие хотя бы тяжёлые и ценные единицы бронетехники.

Комплекс «Волнорез» был представлен в прошлом году в рамках форума «Армия-2023»; согласно техническим характеристикам, он подавляет управляющие сигналы беспилотников в радиусе до шестисот метров в зависимости от рельефа местности, погодных условий и других факторов. Учитывая, что система достаточно новая, наивно будет предполагать, что ею сейчас оснащены все единицы бронетехники в зоне боевых действий.

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Прошлой осенью в России было принято решение о возобновлении производства танков Т-80.