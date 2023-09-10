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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России возобновят выпуск легендарных Т-80 с нуля
Сочли, что это нужно.

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На сегодняшний день самой современной версией «летающего танка» Т-80 является вариант с индексом БВМ. Пока что до этого статуса модернизируются уже ранее выпущенные «восьмидесятки», но в перспективе их производство могут возобновить с нуля, о чём в комментарии для российской прессы заявил Алекснадр Потапов, гендиректор «Уралвагонзавода» — главного танкового предприятия России.

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По словам Потапова, «Уралвагонзавод» уже получил соответствующее указание от министерства обороны, и сейчас по данной теме прорабатываются вопросы — в том числе с Минпромторгом. На сегодняшний день мощности «Уралвагонзавода» загружены выпуском других видов танков и прочей бронетехники, поэтому возобновление производства Т-80БВМ с нуля потребует расширения производственных мощностей.

Напомним, что Т-80 — это уникальная для отечественного танкостроения машина: оснащается газотурбинным двигателем, благодаря которому на ровных участках (например, на дорогах) может разгоняться до 80 километров в час. Первоначально предполагалось, что Т-80 будут использоваться в урбанизированных условиях на европейском театре военных действий, но в результате того, что произошло в 1991 году, эти планы были закономерно отброшены в сторону.

Сейчас Т-80 рассматривается как основной танк для арктических регионов: связано это с тем, что его газотурбинный двигатель способен запускаться и работать при температурах до -50 градусов по Цельсию. Собственно, скорее всего, именно для расширения присутствия России в Арктике и было решено возобновить производство этого танка. Измерять всё специальной военной операцией, как это любят делать некоторые горе-эксперты, полагая, что всё, что производит российский ВПК, идёт только на её нужды, не стоит, это ошибочный путь.

#россия #промышленность #т-80
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troglodit
16:49
правильно, годны все,, абсолютно все. всех на фронт. а начать надо с уполномоченных по правам человека и прочих гос служащих. пусть идут в ВСУ
Уполномоченный по правам человека Украины считает, что надо убрать понятие ограниченно годен
Olga Alexandrova
16:46
неее.....миром управляют светлоликие эльфы, ага!!
ISW не может подтвердить прорыв первой линии обороны РФ украинскими военными
VRoman
16:44
А тягач что не вызвали? Ему-то пофиг заводится машина или нет. Когда менты делают вызов он за 10 минут приезжает.
Tesla перестала работать и застряла посреди дороги на 9 часов
Eppius
16:44
Мировая война началась примерно 45 тысяч лет назад когда появился человек разумный.
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Вениамин Коноплев
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