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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Французский политолог исключил возможность нападения России на НАТО
Но логика опять ошибочная.

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После провала так называемого контрнаступления ВСУ, который был спрогнозирован аналитиками и экспертами с реальным военным и/или экономическим образованием, но не был даже предположен «докторами политологии» и «кандидатами историко-политических наук» в западных правительствах, на Западе началась форменная паника. Чтобы поддерживать иллюзию того, что Украина является «щитом Европы», и её обязательно надо продолжать финансировать за счёт западных налогоплательщиков, сейчас в тех же Соединённых Штатах и ряде других государств разгоняется «нарратив» на тему того, что Россия после Украины обязательно пойдёт дальше, и тогда уже европейцам и американцам придётся сражаться с российской армией.

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Во всех этих страшилках отсутствует ключевая переменная, которая звучит так: «А оно России-то вообще зачем надо?». И в самом деле: российское политическое руководство из кожи вон лезло, чтобы даже боевых действий на Украине избежать, и их начало стало лишь следствием невозможности решить проблему другими путями, зачем же в такой ситуации нападать ещё и на НАТО, пусть и сильно демилитаризованное в результате оказания «помощи» Киеву?

Набраться смелости заявить, что разговоры о готовности России напасть на страны НАТО — это абсурд, смог французский историк и политолог Эмманюэль Тодд, напомнивший о том, что логика, которой руководствуется современное российское государство, в корне отличается от того, что было 100 и более лет назад. Как отметил Тодд, сейчас в России низкая рождаемость, демографические проблемы, и «бесконечного» количества солдат у страны попросту нет. В то же время коллективный Запад многократно превосходит Россию по населению; проще говоря, обладает куда большим мобилизационным потенциалом, из-за чего все разговоры о конвенциональном большом конфликте между Россией и НАТО, по сути, являются бредом сивой кобылы.

Историк напомнил также, что современная военная доктрина России исключительно оборонительная, и она подразумевает, что в случае угрозы существованию государства Москва оставляет за собой право на применение последнего аргумента — он же ядерное оружие.

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Хотя Тодд частично прав, но истинная причина, по которой Москва не собирается вступать в прямой конфликт с НАТО, куда более прозаичная: Россия всегда хотела быть партнёром коллективного Запада, торговать с ним и состоять во взаимовыгодных отношениях, а в период особо оторванных от реальности представлений о США и Европе даже мечтала быть вмонтированной в этот самый коллективный Запад (и даже быть включённой в НАТО, чего многие до сих пор не знают). Понятно, что в результате коллапса наднациональных политизированных образований, таких, как ЕС и НАТО, отношения европейских стран с Россией снова пойдут на лад, но вряд ли обстоятельства сложатся таким образом в обозримой перспективе.

#россия #политика #нато
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