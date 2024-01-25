По крайней мере, к этому готовы в ГУР МО Украины.

Как мы уже отмечали в одном из предыдущих сегодняшних редакционных новостных материалов, военнопленные — это суровая реальность любого вооружённого конфликта, и противоборствующие государства, как бы они друг к другу не относились, должны делать всё возможное, чтобы вызволять своих граждан из плена. Сегодня о том, что Россия будет продолжать обменивать военнопленных с Украиной, несмотря на вчерашний инцидент с транспортным самолётом Ил-76, сбитым украинской ПВО, на борту которого находились украинские военнопленные для обмена, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Также сегодня готовность к продолжению обменов подтвердил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

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По словам Юсова, украинское руководство будет продолжать заниматься обменом военнопленных, несмотря на все сложности, сопутствующие данному процессу. Как справедливо отметил Юсов, Киев заинтересован в том, чтобы вернуть своих военнослужащих домой.

Что до инцидента с Ил-76, то Киев, прекрасно знающий, что вина за гибель 65 своих военнопленных лежит не то на хладнокровном расчёте, не то на (что куда более вероятно) банальной трагической ошибке в цепи передачи приказов конкретному расчёту ПВО, продолжает прикидываться шлангом, паниковать, требовать международного расследования и так далее. В общем, делать всё, но только не то, что следует: прекращать сопротивление, принимать условия мирного урегулирования, пока они не стали ещё более жёсткими, признать ошибку и хотя бы извиниться за неё, не говоря уже о выплате компенсаций семьям погибших украинских военнопленных, российских лётчиков и сопровождающих лиц. Пока что, по всей видимости, ситуация на Украине не настолько критичная, чтобы прийти к единственно верному решению.