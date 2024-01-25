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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме заявили, что Россия не откажется от обмена пленными с Украиной после инцидента с Ил-76
Вызволять военнослужащих надо.

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Военнопленные — это реальность любого вооружённого конфликта, какое бы официальное название он не имел. Мы сейчас не будем уходить в дебри и задаваться вопросом, как вообще военнослужащие в реалиях специальной военной операции попадают в плен, потому что тема крайне неоднозначная, связанная по большей части с человеческим фактором, но факт остаётся фактом: пленных с обеих сторон много, и их надо вызволять. Традиционно наиболее действенным способом остаётся обычный обмен, о котором противоборствующие стороны договариваются по специальным каналам.

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Очередной такой обмен между Россией и Украиной должен был состояться вчера, но процесс был сорван ударом украинской ПВО по военно-транспортному самолёту Ил-76 над Белгородской областью, в результате которого транспортник был потерян вместе с находившимися на его борту 6 членами экипажа, 65 украинскими военнопленными для обмена, а также 3 сопровождающими лицами. Несмотря на то, что Минобороны России заявило о произошедшем как о террористическом акте со стороны Киева, существует также и куда более простая и при этом правдоподобная версия о трагической ошибке с доведением приказов до конкретного расчёта ПВО ВСУ, о чём свидетельствует состояние паники, в котором вчера пребывало киевское руководство.

Впрочем, даже если представить себе, что имело место намеренное действие с целью срыва дальнейшего процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной, то конкретно Москва от данного процесса отказываться не будет, о чём сегодня заявил глава Комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Россия не может оставить своих военнослужащих, поэтому будет продолжать вести переговоры об обменах.

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При всём этом Картаполов всё же согласен с тем, что любые переговоры должны вестись исходя из понимания того, с кем России приходится работать. Означает ли это, что российская сторона перестанет слепо доверять обещаниям украинской стороны и больше не будет отправлять транспортную авиацию в прифронтовой регион без сопровождения, а также позволять своим системам противовоздушной обороны «спать», сейчас наиболее важный вопрос.

#россия #украина #политика #боевые действия
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