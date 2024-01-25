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Военнопленные — это реальность любого вооружённого конфликта, какое бы официальное название он не имел. Мы сейчас не будем уходить в дебри и задаваться вопросом, как вообще военнослужащие в реалиях специальной военной операции попадают в плен, потому что тема крайне неоднозначная, связанная по большей части с человеческим фактором, но факт остаётся фактом: пленных с обеих сторон много, и их надо вызволять. Традиционно наиболее действенным способом остаётся обычный обмен, о котором противоборствующие стороны договариваются по специальным каналам.
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Очередной такой обмен между Россией и Украиной должен был состояться вчера, но процесс был сорван ударом украинской ПВО по военно-транспортному самолёту Ил-76 над Белгородской областью, в результате которого транспортник был потерян вместе с находившимися на его борту 6 членами экипажа, 65 украинскими военнопленными для обмена, а также 3 сопровождающими лицами. Несмотря на то, что Минобороны России заявило о произошедшем как о террористическом акте со стороны Киева, существует также и куда более простая и при этом правдоподобная версия о трагической ошибке с доведением приказов до конкретного расчёта ПВО ВСУ, о чём свидетельствует состояние паники, в котором вчера пребывало киевское руководство.
Впрочем, даже если представить себе, что имело место намеренное действие с целью срыва дальнейшего процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной, то конкретно Москва от данного процесса отказываться не будет, о чём сегодня заявил глава Комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Россия не может оставить своих военнослужащих, поэтому будет продолжать вести переговоры об обменах.
При всём этом Картаполов всё же согласен с тем, что любые переговоры должны вестись исходя из понимания того, с кем России приходится работать. Означает ли это, что российская сторона перестанет слепо доверять обещаниям украинской стороны и больше не будет отправлять транспортную авиацию в прифронтовой регион без сопровождения, а также позволять своим системам противовоздушной обороны «спать», сейчас наиболее важный вопрос.