Президент Украины считает, что «международное» сообщество выгородит ВСУ? На международное большинство всё равно не сработает.

Вчера днём в небе над Белгородской областью произошла трагедия: военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнопленных для обмена, был сбит системами ПВО Украины, находившимися в Харьковской области. Мы сейчас не будем затрагивать тему того, кто вообще давал Киеву право атаковать самолёты над общепризнанной территорией России, отметив лишь, что, скорее всего, произошла трагическая ошибка и до расчётов ПВО ВСУ «на земле» по какой-то причине не был донесён приказ не открывать огонь по самолёту ВКС России. Что, впрочем, нисколько не оправдывает действий тех, кто не среагировали на запуск зенитных ракет со стороны Харьковской области, не говоря уже об отправке военно-транспортного самолёта в прифронтовой регион.

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Но вместо того чтобы признать ошибку, в Киеве, по обыкновению для Украины (этой истории с ошибочной работой ПВО и отсутствием извинений уже не один десяток лет), решили скрыться за «международным сообществом». Сегодня в своём ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины сейчас занимается выяснением судьбы военнопленных, а СБУ расследует обстоятельства произошедшего. Киев, как заявил Зеленский, «будет настаивать на международном расследовании».

Необходимо понимать, что «международное расследование» в представлении Зеленского — это исключительно с участием стран коллективного Запада. Проще говоря, с участием заведомо ангажированной и заинтересованной в нужном ей исходе расследования стороны. Скрыться за таким псевдо-расследованием Киеву не удастся: глобальное большинство прекрасно знает, как такие вещи фабрикуются, и на результаты не купится.

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Как ни прискорбно это признавать, но на Западе всё «расследование», скорее всего, уже «проведено» примерно по тому же принципу, по которому «проводилось» «расследование» крушения малазийского «Боинга». Обращать внимание на заявления Запада и Киева, тем более относительно столь деликатных тем, давно нет никакого смысла. Минобороны России и МИД охарактеризовали удар по Ил-76 как террористический акт, хотя поведение киевских властей, как мы уже отметили выше, больше похоже на поведение нашкодивших котов, которые прекрасно понимают, что допустили ошибку, в результате которой приказ не дошёл до конкретных расчётов ПВО.