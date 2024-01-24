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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими военнопленными — МО РФ
Сам факт обозначен как террористический акт.

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Сегодня ближе к полудню в Сети стали появляться сведения о том, что в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России. Учитывая, что данные машины отличаются колоссальной надёжностью, версию фейкомётов о том, что произошёл технический сбой, случившийся именно в приграничной с Украиной области, можно было отметать сразу. И вот, час назад с официальным заявлением касательно произошедшего выступило Минобороны России.

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Российское оборонное ведомство подтвердило циркулировавшую в Сети информацию о том, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные для обмена. Всего на борту было 74 человека, из которых 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождавших лица.

Согласно опубликованным МО РФ сведениям, официальный Киев, по сути, нарушил ранее достигнутую договорённость, из которой следовало, что сегодня во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на границе России и Украины произойдёт обмен военнопленными. Как справедливо отметило Минобороны, перед нами террористический акт, целью которого было обвинение России в намеренном уничтожении украинских военнопленных.

Вопросы вызывает другое обстоятельство. Как отметило МО РФ, ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет. Почему данные ракеты не были перехвачены системой противовоздушной обороны — это на текущий момент отнюдь не праздный вопрос.

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Вполне вероятно, что мы имеем дело с инициативой «снизу», когда руководство Украины не было поставлено в известность о готовящемся теракте, но, согласитесь, данная версия крайне маловероятна: Украина и задолго до февраля 2022 года была нестабильным с политической точки зрения государством, а уж теперь, когда происходит его, по сути, коллапс и дезинтеграция, какие бы то ни было договорённости и вовсе можно заключать только на свой страх и риск. А риск в данном случае, как мы видим, это в первую очередь жизни военных лётчиков.

#россия #украина #политика #боевые действия #ил-76
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