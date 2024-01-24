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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция отклонила запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по теме крушения Ил-76 с украинскими военнопленными
Статус Франции (и Британии тоже) как постоянного члена Совбеза ООН давно уже должен быть рассмотрен. Как минимум по причине несоответствия международного статуса данного государства его привилегиям в Совбезе.

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На сегодняшний день российское постпредство при ООН запросило экстренное заседание Совета Безопасности по теме крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту вследствие попадания по нему зенитных ракет со стороны ВСУ. Учитывая, что система ПВО, из которой осуществлялось поражение Ил-76, скорее всего, была западного производства, и, что наиболее вероятно, управляли ей также западные операторы, было весьма логично предположить, что западные страны сорвут заседание.

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Так оно и произошло: вместо того, чтобы провести заседание сегодня (по московскому времени это уже была бы ночь 25 января), Совет Безопасности, председательство в котором в этом месяце осуществляет Франция, его отложили примерно на сутки: до вечера 25 января (в Москве к тому моменту будет за полночь 26 января).

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Хотя российская делегация и отмечает, что Совбез ООН остаётся чуть ли не единственной площадкой, на которой не действует западная цензура, благодаря чему все участники международных отношений могут высказывать своё мнение по всем вопросам, не подбирая удобные слова, но в реальности, как мы видим, данный орган совершенно бесполезен и недееспособен по причине избыточного влияния на него западных стран, а также отсутствия механизмов навязывания Совбезом своих решений. Например, как мы знаем, набившие всем оскомину Минские соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, и это значит, что Украина обязана была их исполнять. Но не исполняла и не несла за это никакой ответственности. А чтобы призвать Киев к ответственности, Совбезу следовало накладывать на Украину тотальные международные официальные санкции, не снимая их до тех пор, пока кризисная ситуация на востоке страны не была бы урегулирована. А уж как её урегулировать — это должно было быть головной болью Киева. Но Совбез ООН все эти годы демонстрировал недееспособность, из-за чего мы в феврале 2022 года пришли к тому, к чему пришли.

#россия #украина #политика #боевые действия #оон
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