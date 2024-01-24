Такого не будет, потому что это вынудит уничтожать руководство государства-террориста, а также полностью такое государство разбирать до основания. Долго, мучительно, дорого и никому не нужно.

Простых граждан нельзя обвинять в незнании всей ситуации относительно специальной военной операции на Украине. Тем не менее, в глаза бросается тот факт, что Минобороны России регулярно, уже каждый день и по нескольку раз рапортует о действиях украинского военного руководства как о действиях террористического характера. Под данную классификацию МО РФ подпадают как ежедневно залетающие на территорию России беспилотники, так и постоянные артиллерийские обстрелы приграничных зон, и сегодняшнее поражение над Белгородской областью военно-транспортного самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту зенитными ракетами со стороны Харьковской области.

реклама

Классификация всех этих событий как террористических актов есть, а государство, которое их осуществляет, террористическим не признано. Собственно, данные два обстоятельства и вызывают огромное количество вопросов у пристально следящих за ситуацией в зоне СВО россиян. И вот, сегодня после инцидента с Ил-76 депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил законодателям начать процесс признания Украины государством-террористом.

Согласно комментарию Белика, официальный Киев пошёл на уничтожение собственных военнопленных ради политических целей, что является «настоящим государственным терроризмом». При этом, как справедливо добавил Белик, инцидент с Ил-76 это, при всей трагичности произошедшего, лишь один пример государственного терроризма из множества.

Понятно, что до признания Украины государством-террористом дело не дойдёт, поскольку подобная классификация будет требовать смены всей логики специальной военной операции с её заменой на контртеррористическую операцию со всеми вытекающими из этого последствиями вроде поиска, захвата или уничтожения руководства государства-террориста, параллельно ликвидируя само такое государство. Кроме того, не забываем о том, что боевые действия на Украине ведутся не в вакууме: необходимо обращать внимание на позицию друзей и партнёров (настоящих) России, а там вряд ли одобрят жёсткие действия (см. конфликт Израиля и ХАМАС).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Можно, конечно, тешиться иллюзией, что России безразлично мнение других государств, но давайте всё-таки смотреть правде в лицо и не заниматься дешёвым популизмом. Вместо этого лучше разобраться, почему договорённостям с Киевом до сих пор придают хоть какое бы то ни было значение, почему система противовоздушной обороны не перехватила выпущенные по Ил-76 ракеты с украинской стороны, а также кто придумал отправлять транспортную авиацию в приграничную область, которую, если что, не просто так облетают гражданские самолёты.