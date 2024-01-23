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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле дали характеристику указу Зеленского о претензиях на российские территории
Чем сильнее государство коллапсирует, тем больше у него безумных и бессмысленных указов. Но комментарий Кремля не об этом.

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Вчера президент Украины Владимир Зеленский превзошёл самого себя и подписал указ об «исторически» населённых украинцами территориях, куда в том числе входят нынешние международно признанные территории России. Большинство здравомыслящих людей обсудили этот указ с шутками и юмором, восприняв его лишь как очередной пропагандистский приём киевского руководства в условиях коллапса положения на линии боевого соприкосновения. И вот, сегодня комментарий на эту тему дали в Кремле.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобными действиями Зеленский маскирует проблемы в стране. Сам же «указ» в Кремле охарактеризовали как очередной пример «абсурдного, нелогичного шага», а любые притязания на российские территории, которые Песков окрестил «потугами», несостоятельны.

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Необходимо понимать, что Украина, как бы это помягче выразиться, не в том положении и состоянии, чтобы предъявлять какие бы то ни было претензии вообще к кому угодно, и уж тем более к России. Вся сложившаяся ситуация — это дело рук киевского руководства, которое, зарвавшись и поверив в собственные фантазии, отказалось соглашаться на исполнение взятых на себя обязательств, чем собственноручно и привело к прямому вооружённому столкновению с ВС РФ. Пройдёт не так много, в исторической перспективе, времени, прежде чем граждане Украине начнут задавать единственно верные вопросы в духе «Зачем это всё было?» и «Нельзя ли было этого избежать?». Ответы на них, к сожалению, переварить будет сложно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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