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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский подписал указ о «сохранении национальной идентичности украинцев в РФ»
Украинское руководство продолжает идти в разнос.

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Мало для кого секрет, что действующее киевское руководство в основном состоит из представителей профессий, разбирающихся в основном в связях с общественностью, развлечениях, рекламе и прочих бесконечно далёких от государственного управления и дипломатии сферах. В связи с этим многие, если не все решения, которые принимаются в Киеве, закономерно и совершенно предсказуемо носят исключительно пропагандистский характер, направлены на поддержание «боевого духа» внутри Украины и не могут даже в теории быть реализованными.

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В когорту таких решений входит подписанный сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским указ о «сохранении национальной идентичности украинцев в Российской Федерации». В этом указе упоминается целый ряд общепризнанных российских регионов (в основном приграничных с Украиной), в которых, согласно представлению Зеленского о жизни, политике и мире, проживает значительное количество украинцев, которых официальная Москва якобы всячески третирует и стремится «ассимилировать», лишив их своей «идентичности». Собственно, указ Зеленского направлен на то, чтобы «защитить» украинское население внутри России.

Кто, когда, каким образом собирается это украинское население «защищать», кто вообще позволит это сделать, а также самое главное — хотят ли сами украинцы, живущие в России, такой «защиты» — это всё вопросы, ответы на которые данный указ даже не подразумевает, поскольку задавать подобные вопросы на Украине не принято.

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Ясно одно: подобные «указы» совсем не способствуют мирному урегулированию тяжелейшего кризиса на Украине, которой в первую и в последнюю очередь это самое урегулирование и необходимо. Как мы видим, своими действиями киевское руководство делает всё возможное, чтобы задачи, поставленные Москвой перед специальной военной операцией, достигались непосредственно военным путём. К сожалению, сейчас на Украине, судя по рейтингам доверия к официальному Киеву в целом и к президенту в частности, отсутствует понимание того, кто довёл государство до такого положения, и с кого надо будет спросить за всё, что произошло в период с конца февраля 2022 года.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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