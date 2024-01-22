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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина договорилась с Польшей о выделении кредита на закупку вооружений для ВСУ
Тяжело смотреть, до чего сведена современная Украина. Имевшая, если что, сильнейший экономический потенциал из всего постсоветского пространства (не считая России/СССР).

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В Киеве уже давно даже не пытаются скрывать и маскировать тот факт, что Украина как государство, а ВСУ как вооружённые силы целиком и полностью, во всех без исключения аспектах зависят от иностранного финансирования и снабжения. Собственная экономика Украины, как выразился бы Барак Обама, разорвана в клочья, военно-промышленный комплекс разбит российскими ракетными ударами, и своими силами сопротивляться российской специальной военной операции Киев, безусловно, не в состоянии. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой колесит по коллективному Западу, пытаясь вернуть интерес спонсоров к украинскому кризису.

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Получается пока плохо: количество стран, готовых финансировать Украину, на фоне собственных вызванных присоединением к безрассудной антироссийской экономической войне проблем, сокращается, объём выделяемой помощи снижается, оружие практически всё, что можно было передать, и так уже передано. И вот, дошло до того, что Киев просит Варшаву выделить кредит на закупку вооружений для ВСУ. Именно этого «успеха» сегодня добилась администрация Зеленского в рамках встречи с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском.

О какой сумме кредита идёт речь, не уточняется, в какой срок её надо будет вернуть и с какими процентами, также не оглашается. Задавать такие вопросы, учитывая положение Украины, сейчас вообще бессмысленно, поскольку не исключено, что отдавать долги придётся территориями. Тем не менее, Зеленский назвал переговоры с Туском «продуктивными».

Попутно с кредитом Польша намерена также предоставить непосредственно военную «помощь». Что войдёт в её состав и в каких количествах, впрочем, также пока не уточняется: все подробности обещают огласить отдельной публикацией.

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В экспертных кругах бытует мнение, что таким образом Польша «откупается» от Украины, которая грозит подать на Варшаву в суд за участие, по сути, в экономической блокаде: из Украины в ЕС не пропускают грузовики с зерном и другой сельхозпродукцией по дармовой цене. Дело в том, что украинский аграрный комплекс существует (существовал) в совсем иной экономической действительности, чем общеевропейский, поэтому украинская сельхозпродукция изначально многократно дешевле европейской, что, в свою очередь, ставит последнюю под удар и угрозу существования. Почему Варшава боится Киева, который полностью находится на содержании Запада и находится совсем не в том политическом положении, чтобы поднимать хвост на своих спонсоров, это уже отдельный вопрос.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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Украина договорилась с Польшей о выделении кредита на закупку вооружений для ВСУ
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