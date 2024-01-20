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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что без западной помощи Украина продержалась бы максимум несколько месяцев
Глядишь, через годик ещё более интересные признания начнутся.

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Если в отношении Украины сегодня и есть определённый глобальный консенсус, то заключается он в том, что ВСУ сохраняют возможность на протяжении без малого двух лет оказывать сопротивление российской специальной военной операции исключительно за счёт беспрецедентной и безмерной поддержки коллективного Запада. Именно по этой причине конфликт так сильно затянулся, именно поэтому всю операцию, изначально задумывавшуюся как принуждение Киева к миру, пришлось переключать на план «Б» — военно-техническое решение проблемы.

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Не отрицает реальное положение дел уже никто, включая даже президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня он в интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил, что «никому не нравится находиться рядом с лузерами», и что западные страны увидели в нём сильного руководителя, на которого можно положиться и которого можно начать обеспечивать вооружениями. Зеленский признал, что своими силами Украина не смогли бы на протяжении двух лет выдерживать натиск ВС РФ: будучи оставленной один на один с Россией, Украина, отметил Зеленский, смогла бы оказывать сопротивление первые несколько дней, недель, максимум несколько месяцев.

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Ну а дальнейшая история всем известна. Впрочем, за рамками передачи остался вопрос: а будут ли дальнейшие поставки вооружений из США? Потому что Европа заместить Америку на этом поприще не может по причине давным-давно произошедшей деиндустриализации военной промышленности. И если будет, то в каких масштабах? Последнее время киевские политики и привыкшая не оспаривать их заявления западная пресса бьют в набат по причине истощения запасов вооружений в ВСУ на фоне того, что потенциал ВС РФ при этом постоянно только увеличивается.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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