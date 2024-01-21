Как быстро, однако, нарративы меняются.

Когда осенью 2022 года ВС РФ приступили к созданию многоуровневых оборонительных линий, неофициально прозванных «Линией Суровикина» по имени тогдашнего командующего специальной военной операцией генерала армии Сергея Суровикина, на Западе глупо хихикали, сравнивая сегодняшние боевые действия с таковыми из уроков истории Первой мировой войны. Смешно западным СМИ, политикам и функционерам резко перестало быть примерно спустя две недели после начала так называемого контрнаступления ВСУ, которое сразу же и безнадёжно застряло в полосе обеспечения «Линии Суровикина», за всё это время так не приблизившись даже к первой линии реальной обороны.

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И вот, теперь, когда псевдо-контрнаступление (с точки зрения военной терминологии, а не пропаганды) ВСУ провалено, а к реальному контрнаступлению, согласно всё чаще поступающим сведениям, готовятся уже ВС РФ, Киев создаёт свою собственную версию «Линии Суровикина». Процесс начался ещё в первых числах декабря 2023 года, а сейчас на это обратило внимание британское издание The Telegraph.

Естественно, The Telegraph трудно заподозрить в пророссийских настроениях, но сама статья написана таким образом, что больших надежд на украинские укрепления британская пресса не возлагает. Во-первых, как отмечено в статье, наивно полагать, что масштабы и плотность укреплений украинской армии смогут соответствовать оригинальной «Линии Суровикина», во-вторых, такой подход ослабляет политическую составляющего этого конфликта со стороны Киева: стремившийся к постоянным наступлениям и «возврату в границы 1991 года» президент Зеленский теперь, по сути, сведён до обороны.

Чего The Telegraph не упоминает, так это того, что оборонительные линии ничего не могут противопоставить авиационным ударам, которые в реалиях постоянного истощения средств ПВО Украины, включая и переданные западные образцы, становятся всё более частыми и грозными.

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По имеющимся в открытом доступе сведениям, оборонительные украинские линии возводятся на севере и северо-востоке страны. Проще говоря, именно на этих направлениях официальный Киев ожидает наступление российской армии. Будет ли это наступление, неясно, но обстоятельства складываются таким образом, что если его не провести, угроза российским территориям, включая новые, будет исходить со стороны Украины до тех пор, пока вопрос её государственности не будет решён тем или иным способом. Напомним, что разговоры о необходимости создания «санитарной зоны», уходящей на несколько десятков километров вглубь территории Украины, поднимались ещё летом 2023 года.