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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Донецк подвергся артобстрелу со стороны ВСУ, число жертв достигло 25 человек
МИД России: очевидна необходимость достижения всех целей и задач СВО.

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Будучи прифронтовым городом, Донецк, как это ни печально, регулярно, несмотря на вот уже без малого двухлетние старания ВС РФ продолжает подвергаться артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны вооружённых сил Украины. Впрочем, сегодняшний удар ВСУ заслуживает отдельного внимания, поскольку по своему характеру и целям он соответствует осуществлённому в самом конце минувшего года удару ВСУ по Белгороду. Эта цель — намеренное убийство мирных жителей в заведомо гражданском месте в момент, когда в этом месте находится наибольшее количество людей.

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Удар был нанесён сегодня утром по рынку в микрорайоне Текстильщик. Согласно предварительной информации от властей ДНР, наносился комбинированный удар с использованием ствольной артиллерии калибров 152 мм и 155 мм с ещё контролируемых ВСУ Кураховского и Красногоровского направлений. По официальной информации, число жертв этого удара составило 25 человек; ранения различной степени тяжести получили ещё по меньшей мере 20 человек, включая двух детей, получивших ранения средней тяжести.

МИД России охарактеризовал данный удар как террористический акт и обвинил коллективный Запад в потворстве Украине. Ведь, собственно, не секрет, что единственная причина, по которой Киев до сих пор сопротивляется — это безмерная и беспрецедентная военная и финансовая поддержка Запада. Завтра, 22 января, удар ВСУ по рынку в Донецке будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН.

Примечательно, что у МИД России, судя по официальному пресс-релизу, уже заканчивается терпение в отношении Украины: внешнеполитическое ведомство заявило, что действия Киева свидетельствуют о нежелании разрешать этот конфликт дипломатическим способом, и что необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции очевидна. А цель, как её видят в МИД, в том, чтобы с территории Украины больше никогда не исходила угроза безопасности России.

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Вероятнее всего, в ближайшие дни следует ожидать массированных ракетных ударов ВС РФ по военной и связанной с ней инфраструктуре Украины, после которых официальный Киев опять начнёт заявлять, что во всей этой истории он жертва.

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