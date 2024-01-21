Ну, это фантазии господина Подоляка. Но бытует мнение, что его фантазии разделяет вся киевская власть.

На сегодняшний день официальный Киев всячески отвергает идею переговоров с Россией. Под это дело в 2022 году ослеплённый псевдо-успехами ВСУ президент Украины Владимир Зеленский даже запретил вести какие бы то ни было переговоры с Москвой, впоследствии начав продвигать свою абсурдную по своей сути «формулу мира», вкратце призывающую Россию капитулировать и ещё платить Киеву репарации.

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Понятно, что подобная постановка вопроса о переговорах это, как выражаются в англоговорящих странах, non-starter: на то, собственно, и расчёт — сделать вид, что переговорное предложение есть, и что это «злая и агрессивная Россия» не желает на них соглашаться.

Несмотря на то, что положение дел на линии боевого соприкосновения сейчас не должно располагать к избыточной (да даже какой бы то ни было вообще) самоуверенности киевских властей, вырытая ими ловушка пропаганды слишком глубока, чтобы из неё можно было выбраться без чужой помощи. Поэтому сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил условия, на которых Киев будет готов переговариваться с Москвой.

Этими условиями, заявил Подоляк, является наличие у России тактических поражений на поле боя, а также бунты в российских городах. Дескать, в таком случае у Киева будет сильная переговорная позиция, с которой и можно идти на переговоры. Почему у России должны начаться тактические поражения, почему в стране должны вдруг начаться бунты, и почему вообще тактические (это, если что, самый низкий уровень) неудачи должны побудить кого-то к проявлению массового недовольства — во все эти детали Подоляк не вдаётся. Кроме того, Подоляк не объяснил, не помешает ли принятый Зеленским закон о запрете переговоров вести с Москвой диалог на таких гипотетических условиях, или закон, как оно часто бывает, что дышло — куда повернёшь, туда и вышло? А если так, то что мешает его повернуть куда надо сегодня?

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Чуть ранее советник ОП Украины признал, что сейчас ситуация на поле боя для ВСУ тяжёлая, и что все планы по «изоляции» России, по сути, потерпели фиаско. Что до переговоров, то господину Подоляку необходимо свыкаться с мыслью, что вестись они будут либо на условиях Москвы, либо не будут вестись вовсе. Время для полумер и компромиссов давно упущено, и упущено самим Киевом.