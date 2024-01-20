Почему-то в 2022 году это не было понятно не только ему, но и всем «изоляторам» вместе взятым.

Те, кто имеют хотя бы базовое экономическое образование, минимально ориентируются в политике и следили за тем, как Россия выстраивает отношения со странами глобального Юга, прекрасно осознавали, что никакой «изоляции» столь прочно встроенного в мировую экономику государства не может быть в принципе, поскольку это никому не выгодно. Тем не менее, после начала специальной военной операции руководители стран коллективного Запада словно заколдованные повторяли одну и ту же мантру: Россия должна заплатить за «агрессию», Россия должна быть «изолирована», и тому подобное.

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В итоге, и это заметно по экономической ситуации в Евросоюзе, и в особенности в Германии, Запад не Россию изолировал от себя, а себя — от России, при этом весь остальной мир, который прекрасно осведомлён и о предыстории текущего конфликта на Украине, и поимённо знает поджигателей этого конфликта, и в курсе о том, как Запад сорвал и Минские соглашения, и переговорный процесс весной 2022 года, а также видит, кто в нём одерживает победу, продолжает с большим удовольствием поддерживать экономические отношения с Москвой, тем самым косвенно помогая ей вести конфликт против объединившегося и ощетинившегося Запада.

Похоже, реальность начали понимать даже в Киеве. Пока что об этом говорят только шёпотом, но главное, что говорят. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что западная кампания по «изоляции» России успехом «пока» не увенчалась. Отметим, что тот же самый Михаил Подоляк ещё в 2022 году свято верил в то, что «изоляция России неизбежна».

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Попутно советник главы ОП признал, что ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения «сложная», и что Украина с удовольствием приняла бы «любую помощь» от Запада, но на сегодняшний день, считает Подоляк, вариант только один: продолжение накачки Украины «высокотехнологичным оружием». Проще говоря, несмотря на то, что западное оружие два года подряд не приводит ни к какому позитивному для Киева результату, это не меняет отношение Киева к продуктам западной военной промышленности. То, что на самом деле вариант решения данного кризиса действительно один, и является им подписание мирного договора на российских условиях (для других условий уже слишком поздно, хотя шансов Киеву было дано огромное количество), Подоляк даже мысленно не допускает.