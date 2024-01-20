Правду знают все. Произнести её в современном Западе — это показать недюжинную силу политической воли.

Когда нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо только избирался на эту должность, его заявления можно было воспринять как популизм с целью игры на консервативной и реалистично настроенной части словакского общества. Ну, примерно как произошло с премьером Италии Джорджей Мелони, которая вступала в должность на одних лозунгах, а начала исполнять обязанности с ещё более оторванными от реальности, чем у её предшественника.

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Тем не менее, Фицо сохранил верность своим представлениям о происходящем в мире в целом и на Украине в частности, поэтому сегодня в очередной раз выдал порцию «базы». Так, по словам премьера Словакии, Украина не является суверенным государством, а находится «под тотальным контролем США». Поведение Европейского Союза же Фицо назвал «ошибочным», поскольку официальный Брюссель слепо следует американской повестке и отказывается проводить собственную политику в отношении Киева.

Что до стремления Киева в НАТО, то, добавил Роберт Фицо, Словакия будет использовать своё право вето, чтобы не допустить Украину в данный военно-политический альянс. Наконец, Братислава полностью отказывается от поставок вооружений на Украине. Что, впрочем, уже было озвучено и ранее.

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Вчера, к слову, глава Минобороны Словакии с нескрываемым ужасом заявил, что предыдущая администрация, стремившись выслужиться перед ЕС и НАТО, с таким усердием поставляла вооружения Украине, что у страны у самой практически ничего не осталось: критическая ситуация сейчас с системами противовоздушной обороны и авиацией.