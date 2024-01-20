А компенсировать никто ничего не собирается.

До прихода нового премьер-министра Роберта Фицо правящая верхушка Словакии с большим удовольствием работала не просто перевалочным пунктом при поставках вооружений на Украину для снабжения ВСУ при сопротивлении российской специальной военной операции, но и напрямую обеспечивала Киев оружием, в том числе тяжёлой техникой, системами противовоздушной обороны и авиацией.

реклама

Всё это добро осталось у Словакии после распада Организации Варшавского Договора, и так уж сложилось, что Россия как наследница СССР пальцем о палец не ударила, чтобы либо возвратить вооружения обратно домой, либо обложить их договорами, запрещающими передачу вооружений третьим странам при любых обстоятельствах. В итоге Словакия передала Украине столько военной техники, что, как выяснилось, оказалась в крайне неприятном и одновременно забавном положении.

Как заявил сегодня министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью изданию Standard, предыдущая словацкая власть, фанатично «помогавшая» Украине, оставила страну практически без систем противовоздушной обороны, без истребителей, а также не смогла добиться выплаты компенсации, за которую Братислава впоследствии восполнила бы эти запасы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Действующее правительство Словакии категорически против передачи Украине любой военной «помощи». Возможно, потому, что передавать уже попросту нечего. Здесь, как говорится, история сослагательного наклонения не терпит. Допускаем, что похожая на словакскую ситуация сейчас наблюдается во всех странах Евросоюза, которые, забыв обо всём, нашпиговывали Киев оружием, как в последний раз. Всё это не сработало, и сейчас в европейских столицах натуральная и нескрываемая паника.