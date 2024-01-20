Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Словакии заявили, что у страны почти не осталось ПВО и самолётов из-за «помощи» Украине
А компенсировать никто ничего не собирается.

реклама

До прихода нового премьер-министра Роберта Фицо правящая верхушка Словакии с большим удовольствием работала не просто перевалочным пунктом при поставках вооружений на Украину для снабжения ВСУ при сопротивлении российской специальной военной операции, но и напрямую обеспечивала Киев оружием, в том числе тяжёлой техникой, системами противовоздушной обороны и авиацией.

реклама

Всё это добро осталось у Словакии после распада Организации Варшавского Договора, и так уж сложилось, что Россия как наследница СССР пальцем о палец не ударила, чтобы либо возвратить вооружения обратно домой, либо обложить их договорами, запрещающими передачу вооружений третьим странам при любых обстоятельствах. В итоге Словакия передала Украине столько военной техники, что, как выяснилось, оказалась в крайне неприятном и одновременно забавном положении.

Как заявил сегодня министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью изданию Standard, предыдущая словацкая власть, фанатично «помогавшая» Украине, оставила страну практически без систем противовоздушной обороны, без истребителей, а также не смогла добиться выплаты компенсации, за которую Братислава впоследствии восполнила бы эти запасы.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Действующее правительство Словакии категорически против передачи Украине любой военной «помощи». Возможно, потому, что передавать уже попросту нечего. Здесь, как говорится, история сослагательного наклонения не терпит. Допускаем, что похожая на словакскую ситуация сейчас наблюдается во всех странах Евросоюза, которые, забыв обо всём, нашпиговывали Киев оружием, как в последний раз. Всё это не сработало, и сейчас в европейских столицах натуральная и нескрываемая паника.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #словакия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В МИД РФ прошла встреча с делегацией движения ХАМАС
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО на фоне «ускорения гонки к Третьей мировой войне»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
50
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
11
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
62
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
55
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
48
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
20
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
18
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
4

Сейчас обсуждают

Китя.
00:58
Маз-рус в подмосковье открыли выпускают грузовики. автобусы. спец технику и прицепы. https://maz-rus.com/catalog/
В России построят новый завод по производству грузовиков
Profit
00:57
Надеждин так много сделал для России, для людей, для общества... он - прирожденный лидер, высокоинтеллектуал со своим , особенным , новым видением будущего РФ... Его мысли и идеи столь глубоки и велик...
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Альфред Князев
00:56
Автор, ты сам веришь в эту бредовую новость??))Типо что на Винде 12 нужно 16гб ОЗУ и нейропроцессор?Если бы такое было бы,то никто на эту ос даже не перешёл бы и Майкрософт бы провалилась. Винда 12 н...
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
deema35
00:55
И ещё был замечен интересный момент, при выключении Ubuntu отправляет в сеть ~744 байта непонятного трафика, а ещё говорят что это в Windows беда с телеметрией: А потом был телефонный звонок. Авторы ...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Михаил Иванович
00:54
То есть люди собирают подписи, по факту работают по 8-10 часов в день, и они это должны делать бесплатно? Ну это тебе не путин на которого бесплатно работает целый админ ресурс страны
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Джон Коннор
00:51
А с чего ты решил, что мнение зеленыех мух, слетающихеся на говно , должно меня интересовать? Я сам попробовал и сравнил. Я знаю ответ, а ты можешь дальше в стаде пастись
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
Михаил Иванович
00:50
– Видишь суслика? – Нет. – Вот и я не вижу. А он есть.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Михаил Иванович
00:49
Симоняны, Соловьевы, Скабеевы теперь в блогеры записали? Не знал)
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
VAKT
00:47
а блогеры - это и есть Путин ? Ух как удобненько-то ! Да ? И американский генерал - тоже ему Путин приказал про три дня говорить ? Ай да Путин - ай да молодец !
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Alagar81
00:45
Ну хз, уже более 2-х лет связка 5950х + 6900хт и вполне все устраивает. С зелёными тоже проблем раньше не было. Надо смотреть каждый раз какую карту брать и к какому процессору. Фанатство это зло.
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем