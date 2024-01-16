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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин дал ёмкую характеристику киевскому руководству, по указке из Лондона сорвавшему переговоры весной 2022 года
А теперь уже поздно пить боржоми.

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Несмотря на то, что некоторые европейские политические «деятели» озвучивают обратное, в реальности Россия никогда не хотела решать вопрос Украины силовым способом, а пыталась всё-таки продавить исполнение взятых Киевом на себя в период страшнейшего кризиса в зоне так называемой АТО в 2014—2015 году обязательств по Минским соглашениям. К сожалению, история сослагательного наклонения не терпит, и нужно исходить из объективной действительности: Запад заставлять Украину исполнять Минские соглашения не намеревался, и даже наоборот — подначивал их нарушать, договариваться с Россией напрямую касательно новой архитектуры безопасности в Европе тоже не собирался, и от плана по включению Украины в НАТО не отказывался.

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В результате Москва начала на Украине специальную военную операцию, первоначально призванную усадить Киев за стол переговоров, которую сразу же предложила решить мирно. План практически сработал, но когда в Стамбуле уже был парафирован проект договора, подразумевавшего отказ Украиной стремления в НАТО и жёсткую демилитаризацию страны с признанием Крыма как части России, а республик Донбасса как независимых государств, в Киев тут же позвонил тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и в приказном формате велел украинскому руководству никаких договоров с Россией не подписывать. Это не наши фантазии, это в конце прошлого года прямым текстом заявил руководитель украинской переговорной группы и председатель партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

И вот, сегодня эту тему оговорил президент России Владимир Путин, который назвал «придурками» представителей киевского руководства, которые по указке чужого государства взяли и сорвали весь переговорный процесс, на котором «обо всём договорились», и в результате которого весь конфликт мог быть завершён ещё полтора года назад.

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По словам Путина, Киев буквально на следующий день выкинул эти договорённости на свалку истории, а теперь продавливает через Запад какую-то «формулу мира», которая, добавил глава государства, абсолютно нереализуема — Россия не откажется от своих приобретений в рамках этого конфликта, и все это понимают, в том числе и в украинской столице. Проще говоря, Путин косвенно намекает Киеву на то, что соглашаться на переговоры надо было весной 2022 года, а ещё лучше — выполнять Минские соглашения — а сейчас уже поздно, и от своих территориальных приобретений Россия не откажется.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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