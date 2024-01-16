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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: украинской государственности может быть нанесён невосполнимый удар
В том случае, если киевское руководство продолжит делать то, что оно делает.

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Пока отдельные, но очень влиятельные и болтливые представители европейского политического класса верят в то, что Россия якобы не достигает своих стратегических целей на Украине, реальность твердит обратное: процесс истощения ВСУ, которым ВС РФ и занимаются уже полтора года, приближается к апогею, а уж что будет дальше, догадаться, в принципе, несложно. И вот, сегодня президент России Владимир Путин дал комментарий на тему поразительного упорства киевских властей.

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По словам Путина, если украинское руководство не хочет переговоров и мирного разрешения этого конфликта, то «не надо», реальная ситуация же заключается в том, что если процессы на линии боевого соприкосновения будут продолжаться так, как они идут сейчас, подразумевая провал контрнаступления и переход инициативы на всей линии к российским вооружённым силам, то украинской государственности может быть нанесён невосполнимый удар.

Что Путин имеет в виду под невосполнимым ударом, ещё предстоит разобрать любителям искать глубинный смысл в заявлениях главы государства, но, очевидно, что речь идёт о продолжении истощения вооружённых сил Украины, установлении контроля над дополнительными территориями, а также об усугублении и так уже всем очевидного внутриполитического кризиса в Киеве.

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В любом случае, всю ответственность за возможный вышеуказанный исход конфликта Путин возлагает именно на официальный Киев, отмечая, что невосполнимый удар по государственности станет следствием именно киевской политики. Понятно, что речь идёт о долгосрочной перспективе — такой уж вариант ведения боевых действий избрал Генштаб ВС РФ — но в целом вектор понятен, и чем всё закончится, понятно тоже. Причём всё большему количеству людей, в том числе и в западных странах.

#россия #украина #политика #боевые действия
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