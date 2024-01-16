А, то есть исключил вовсе. Как говорится, хозяин-барин.

В рамках небольшого, но ёмкого на интересные признания и в то же время оторванные от реальности перлы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и журналиста американского телеканала ABC News было сказано много любопытных вещей, которые прямо противоречат друг другу буквально через одно предложение.

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Сначала Кулеба признал, что Россия с первого же дня боевых действий на Украине превосходила ВСУ в количестве вооружений и боеприпасов, и что если западная военная поддержка Киева завершится, то украинские военнослужащие ради спасения государства начнут воевать лопатами. Затем глава украинского внешнеполитического ведомства признал, что ВС РФ образца сегодняшнего дня — это совсем другая, куда более подготовленная и адаптировавшаяся к реалиям данного конфликта военная сила. Следом Кулеба заявил, что параллельно с этим к текущему конфликту адаптировались и ВСУ, которые будут продолжать сражаться за «свою землю» и не поддадутся на призывы, по сути, отпустить потерянные территории.

По словам главы МИД Украины, в Киеве, который закалён «десятью годами войны» со «второй армией мира, ядерной державой и постоянным членом Совбеза ООН», не опасаются возможного прихода Дональда Трампа к власти на второй президентский срок. После этого ответа журналист всё-таки справедливо отметил, что США имеют колоссальное, если не решающее влияние на то, как будет продолжаться конфликт на Украине, но Кулеба остался непреклонен: «Мы ничего не боимся».

Интервьюер признал, что любые вооружённые конфликты рано или поздно заканчиваются мирными переговорами, и поинтересовался у Кулебы, готов ли тот теоретически сесть за стол переговоров с Путиным. По словам Кулебы, Украина готова на переговоры с Россией только на условиях «сдачи» ВС РФ и не намерена садиться за переговорный стол со слабой позицией.

Журналист справедливо перебил главу МИД Украины, отметив, что «Путин сейчас выглядит сильнее, чем несколько месяцев назад, потому что контрнаступление не увенчалось успехом». На что Кулеба решил вспомнить одного усатого уроженца Австрии, который в 30-х годах прошлого столетия стал лидером Германии, и «изображал, что он силён, и все знают, чем это закончилось». Здесь что бы то ни было комментировать уже совершенно бессмысленно, поскольку аналогии с упомянутым неудавшимся австрийским художником сейчас проводят именно по отношению к руководству Украины. Так что перед нами типичная для коллективного Запада и набравшей у него изъянов Украины практика проекции своих грехов на других людей и другие страны. И если вам показалось, что заявления Кулебы постоянно друг другу противоречат, то вы не одиноки.

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Российское политическое руководство неоднократно отмечало, что чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее потом будет хоть о чём бы то ни было договариваться. К сожалению, киевские политические деятели не готовы осознать тот факт, что сильной переговорной позиции у Украины не будет, и что наиболее сильной эта позиция была в первый месяц специальной военной операции, когда РФ предлагала максимально выгодное для Киева решение сложившейся ситуации. Мы уже неоднократно отмечали, что официальный Киев своими бескомпромиссными и максимально оторванными от реальности заявлениями давно загнал себя в безвылазную ловушку пропаганды, предписывающую Украине продолжать оказывать сопротивление, пока из этого не выльется хоть что-то позитивное. Но почему это должно произойти, особенно, учитывая признания Кулебы касательно положения дел с нехваткой вооружений и нарастающей мощью ВС РФ, всё также остаётся риторическим вопросом.