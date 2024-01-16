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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил, что если у ВСУ закончится оружие, солдаты будут воевать лопатами
И весь этот напыщенный трёп от лица других людей вместо того, чтобы заниматься дипломатией — тем, чем и должен заниматься министр иностранных дел государства.

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В Киеве уже даже не пытаются скрывать, насколько сильно ВСУ зависят от оружейных поставок с Запада. В настоящее время украинская армия критически зависит уже не то что от западной тяжёлой техники, а даже от лёгкой экипировки и стрелкового оружия. Осознавая тот факт, что это положение крайне шаткое, и ситуация начнёт резко трещать по швам как только Запад поймёт, что уже слишком сильно демилитаризовался о ВС РФ посредством использования Киева, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ABC News заявил о сохранении в вооружённых силах страны решимости.

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Эта решимость, уточнил Кулеба, заключается в том, что ради сохранения Украины солдаты ВСУ в случае, если оружие закончится, станут сражаться с помощью лопат. Как считает глава МИД Украины, сейчас на кону само существование государства, и для его защиты необходимо прибегать к любым методам.

Насколько эффективны будут эти «лопаты» против абсолютного превосходства ВС РФ в наземных и воздушных силах, журналисты ABC News поинтересоваться у Кулебы не решились. Оно и понятно: во-первых, не все западные СМИ ещё признали сам факт этого абсолютного превосходства ВС РФ, а во-вторых, все прекрасно понимают, что ответить на этот вопрос главе МИД Украины будет попросту нечего: человек явно находится в вымышленной реальности, если всерьёз выдаёт такие перлы.

«Каковой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена разгребания бардака в мире в том случае, если Украина потерпит поражение, будет гораздо выше. И самый дешёвый способ сохранить порядок в мире — это отправить оружие, не ваши собственные войска. Украина никогда не просила об этом [отправке войск]», — весьма печальным тоном и с мрачным видом заявил Кулеба.

«Если Запад не способен остановить Россию на Украине, кого он тогда сможет остановить в других частях света?», — задал риторический вопрос глава МИД Украины.

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Между тем на планете продолжают множиться конфликты, в которые так или иначе включены государства объединённого Запада, и их внимание ощутимо распыляется, не позволяя сосредоточиться на Украине и её проблемах. И, судя по поступающим новостям, температура в других «горячих точках» будет только продолжать повышаться.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия
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