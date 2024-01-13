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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Отставной полковник СБУ заявил, что НАТО не станет напрямую вступать в конфликт с Россией из-за Украины
Зачем, если Украина сама с удовольствием исполняет волю НАТО и даже в массе своей не понимает этого?

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После вчерашнего подписания британским премьером Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским договора о «гарантиях безопасности», который, если вчитаться в его текст, не подразумевает ничего принципиально нового по сравнению с тем, что Британия делала, делает и будет делать для оказания поддержки Киеву, у многих паникёров в России и всё ещё верящих в сказки и розовых пони граждан Украины возникло опасение и надежда соответственно на то, что Британии удастся втянуть НАТО в прямое военное противостояние с РФ.

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Даже без чужих комментариев понятно, что делать этого НАТО и даже отдельные его члены не станут, потому что последствия от такого вмешательства станут для них несовместимыми с дальнейшим благополучным существованием, о чём российское политическое руководство предупредило западные страны ещё в момент объявления о начале специальной военной операции на Украине. Тем не менее, логика непреклонна: если бы план по «наведению порядка» на Украине у НАТО был, и если бы последствий альянс не боялся, то он бы уже давно вступил в этот конфликт на стороне ВСУ, как это было неоднократно реализовано против стран, которые, по сути, не могут дать Североатлантическому альянсу сокрушительной сдачи.

И вот, мнение о том, что впрягаться в конфликт на стороне Украины НАТО напрямую не станет, озвучил отставной полковник СБУ Олег Стариков в одном из подкастов украинских журналистов/блогеров. По мнению Старикова, у НАТО за вычетом США в принципе нет таких возможностей, а США не станут вступать в военный конфликт с Россией по причине наличия у неё крупнейшего ядерного арсенала. На самом деле, для таких выводов не нужно быть экспертом и уж тем более не нужно носить чин полковника СБУ в отставке. О том, что европейские государства очень сильно демилитаризовались, отправляя вооружения на Украину, где их ждал и ещё ждёт только один итог, не упоминал только ленивый член оппозиционных частей соответствующих европейских парламентов.

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Стариков полагает, что Вашингтон продолжит бороться с Москвой с использованием «прокси». Считает Стариков Украину крупнейшим из таких «прокси» или нет, осталось за кадром. Впрочем, ответ и так понятен, и даже если сердцем на Украине это признать мало кто готов, разумом все всё осознают.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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