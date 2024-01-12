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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
Опасно то, что им самим от этого не смешно.

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Сегодня в Киеве с визитом находится премьер Британии Риши Сунак. Понятно, что подобные визиты всегда оговариваются с Россией, поэтому, собственно, у западных «лидеров» в украинской столице, которая, на минуточку, практически уже не защищена системами ПВО, и такие уверенные в себе выражения лиц. Визит был не простой: в его рамках, как сообщает пресса, только что был подписан «исторический» договор о гарантиях безопасности Украины со стороны Британии.

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Какие гарантии Британия в принципе может предоставлять Украине, вопрос на данном этапе даже не открытый — он риторический. Уточняется, что Лондон обязывается обеспечивать Киев поддержкой военного, разведывательного и политического характера, причём на крайне долгосрочную перспективу — до тех пор, пока Украину не примут в НАТО. Чего, как мы понимаем, не произойдёт как минимум до тех пор, пока Киев не признает новые территориальные реалии.

Британия обязывается сотрудничать с Украиной в сфере обучения медиков и военнослужащих, совместно работать в вопросе вооружений и их производства. Заявлено о выделении военной «помощи» Киеву на этот год на сумму порядка $3,2 млрд (2,5 млрд фунтов стерлингов). Вместе с тем официальный Лондон пообещал Украине «крупнейшую партию беспилотников в истории»: речь идёт о закупке и производстве тысяч боевых дронов разных классов на сумму порядка двухсот миллионов фунтов стерлингов.

Проще говоря, непонятно, чем этот громкий документ отличается от тех действий, которые в отношении украинского кризиса до сих пор предпринимала Британия, которая активно финансирует Украину, обеспечивает её вооружениями, обучает военнослужащих и всячески содействует незаконному санкционному давлению на РФ. О том, что британский военный контингент будет напрямую участвовать в конфликте на стороне ВСУ, речи, по крайней мере, пока, не шло. Потому что все знают, чем это закончится для Британии.

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В целом, нетрудно заметить, что коллективный Запад от своего проекта Украины как антироссийского тарана отказываться не собирается, и во время отстранения от него со стороны США эстафетную палочку в вопросе содержания Киева перехватывают их ближайшие сателлиты в лице Британии и Германии.

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия
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