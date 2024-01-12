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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сырский призвал США передать Украине штурмовики A-10
А то, понимаете ли, доставшийся в наследство от СССР/России флот Су-25 уже выбит.

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Будучи конфликтом беспрецедентной в новейшей европейской истории интенсивности, российская специальная военная операция на Украине уже отметилась применением в её рамках практически всей номенклатуры вооружений из числа современных и относительно современных.

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Штурмовики Су-25, конечно, в категорию современных не входят, но и аналогов в своём роде из числа отечественных крылатых машин не имеют. Одним из основных эксплуатантов Су-25 помимо России была Украина, но украинский флот этих штурмовиков был демилитаризован, поэтому сегодня командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал США передать Украине штурмовики A-10.

По словам Сырского, как вариант A-10 вполне подойдут для ВСУ, если, конечно, США согласятся их передать. Данная техника уже давно и сильно морально устарела, но, отметил украинский военачальник, она надёжная и хорошо себя показала уже в очень многих конфликтах.

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Как нетрудно заметить, масштаб выбивания вооружений в ВСУ такой, что там готовы принимать уже практически что угодно, лишь бы заместить потери. Аналогичная ситуация сейчас раскручивается и с истребителями F-16, примерно являющимися современниками штурмовиков A-10. С поправкой на то, что F-16 всё-таки были обещаны Украине, хоть и этот процесс постоянно затягивается по тем или иным надуманным причинам.

#россия #украина #сша #политика #авиация #боевая авиация #су-25 #штурмовики #a-10 #боевые действи
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