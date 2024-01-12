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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили о прекращении поставок вооружений на Украину из-за отсутствия бюджетных средств
Но это дело, как мы понимаем, поправимое.

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Несмотря на то, что мы уже прожили почти две недели нового года, поставок вооружений Киеву со стороны США пока не было, хотя в прошлом году это происходило пусть и в постоянно сокращающихся количествах, но стабильно по 2—3 раза в месяц. Эстафету перехватили Германия и другие сателлиты США, замещающие на этом поприще официальный Вашингтон, который на данном этапе прекратил поставки вооружений на Украину. Сегодня о том, что последний из доступных и одобренных пакетов военной «помощи» Украине был отправлен в декабре минувшего года заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По словам Кирби, на сегодняшний день финансирование закончилось, и «критически важно», чтобы Конгресс США проголосовал за дальнейшее выделение средств Украине. Как мы видим, действующая американская администрация отказываться от украинского проекта не собирается, и единственная преграда — это внутренний конфликт в американских элитах, часть которых желает в первую очередь разобраться с миграционным кризисом в стране, и уже потом возвращаться к теме Украины.

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Необходимо отдавать себе отчёт в том, что финансирование Украины всё же, скорее всего, будет принято Конгрессом, и затем и Евросоветом, и что это приведёт к дополнительному затягиванию боевых действий. В конце концов, не о шуточных суммах идёт речь, а о 61 млрд долларов и 50 млрд евро. Безусловно, львиная доля этих денег останутся в бюджетах США и ЕС, поскольку их использование авторизуется для наращивания военно-промышленного производства формально «для Украины», но легче от этого становиться не должно.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика #нато #евросоюз
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