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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-премьер Британии Борис Джонсон не считает себя виновным в срыве мирных переговоров России и Украины
Что по этому поводу думает сам Джонсон, дело уже давно десятое. Расхлёбывать же приходится (и ещё придётся) другим.

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Ещё в конце прошлого года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия признал, что в марте—апреле 2022 года переговоры между Москвой и Киевом были сорваны по настоянию Бориса Джонсона, который, со слов Арахамии, возглавлявшего тогда украинскую переговорную делегацию, прискакал в Киев и заявил, что разговаривать не о чем, «давайте воевать».

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Понимая, что именно он ответственен за то, что коллективный Запад в обозримой перспективе столкнётся с неотвратимым и изначально ожидаемым исходом конфликта на Украине на чудовищных для Украины и Запада условиях, Джонсон в интервью британскому изданию The Times поспешил опровергнуть свою причастность к срыву переговорного процесса весной 2022 года.

По словам экс-премьера Британии, разговоры о том, что он виноват в срыве переговоров, это «полный бред» и вообще «российская пропаганда». Понимает ли Борис Джонсон, что в разрушении надежд на мирное урегулирование украинского кризиса его обвиняет не Россия, которая, собственно, уже давно поняла, что по-хорошему этот вопрос решён не будет, а киевские подопечные, вопрос риторический.

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Как мы уже неоднократно отмечали, поразительная особенность систем власти в западных странах заключается в том, что политик может сначала натворить беспредел, а затем уйти в отставку, оставив расхлёбывать кашу своим преемникам, и не понеся за это никакой ответственности.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #великобритания #британия #англия
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